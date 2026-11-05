धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के कांग्रेस नेता, 'उसको तो चौराहे पर लाकर ठोकना चाहिए'

भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर दिए बयान पर भले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली हो लेकिन सियासी पारा हाई है. महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने तो यहां तक कह दिया कि उसको तो चौराहे पर लाकर ठोकना चाहिए. ऐसी बातें कहने का अधिकार उसको किसने दिया है.

कांग्रेस नेता ने कहा, "ये सरकारें धर्म की बात करती है और भगवान के प्रति आस्था बताते हैं. अब किस बिल में छुपे हो भाई? वो धीरेंद्र कृष्ण के बारे में जिस तरह से बात किया, भगवान राम के बारे में जिस तरह से बात किया, भगवान राम के पांच बाप थे करके बात किया. उसको तो चौराहे पर लाकर ठोकना चाहिए. उसको हमारी आस्था और भक्ति के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया?"

उसके प्रवचन पर रोक लगनी चाहिए- वडेट्टीवार

विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा, "उसने हमारा भगवान ऐसा है, कृष्ण दूसरे का भगवान है, ऐसे बोला. भगवान को भी बांटने का काम चालू किया. उनका अपमान करने का काम चालू किया. हम कहते हैं धीरेंद्र जिस तरह से भगवान का अपमान कर रहा है, उसके कोई भी प्रवचन को सरकार को परमिशन नहीं देना चाहिए. उसके प्रवचन पर रोक लगाना चाहिए और पूरे हिंदू धर्म से माफी मांगनी चाहिए."

Nagpur, Maharashtra: Congress Leader Vijay Wadettiwar says, "Dhirendra talk about religion and claim to have faith in God. So why are they hiding now? The way Dhirendra Krishna spoke about Lord Ram was completely unacceptable. He made disrespectful remarks about Lord Ram, referring to him as having five fathers. Such a person should be brought to the public square and beaten up! Who has given Dhirendra the right to play with our faith and devotion in this manner He made similar remarks about Lord Krishna, saying things like, "Krishna does this and that," and making comments about his appearance. He said that this is our God and Krishna is someone else's God..." — IANS (@ians_india) November 5, 2026

गौरतलब है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक कथा के दौरान भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना करके विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने भगवान कृष्ण को 'टेढ़ा-मेढ़ा' तो वहीं भगवान राम को 'सीधा' बताया था. मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित रामकथा के दौरान शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना करते हुए कहा था कि श्रीराम सीधे हैं, जबकि श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि बांसुरी बजाना तो खेल है लेकिन धनुष चलाना खेल नहीं है.

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