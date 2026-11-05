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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रधीरेंद्र शास्त्री पर भड़के कांग्रेस नेता, 'उसको तो चौराहे पर लाकर ठोकना चाहिए'

धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के कांग्रेस नेता, 'उसको तो चौराहे पर लाकर ठोकना चाहिए'

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ये सरकार धर्म की बात करती है. अब किस बिल में छुपी है?

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 05 Nov 2026 03:37 PM (IST)
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भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर दिए बयान पर भले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली हो लेकिन सियासी पारा हाई है. महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने तो यहां तक कह दिया कि उसको तो चौराहे पर लाकर ठोकना चाहिए. ऐसी बातें कहने का अधिकार उसको किसने दिया है. 

कांग्रेस नेता ने कहा, "ये सरकारें धर्म की बात करती है और भगवान के प्रति आस्था बताते हैं. अब किस बिल में छुपे हो भाई? वो धीरेंद्र कृष्ण के बारे में जिस तरह से बात किया, भगवान राम के बारे में जिस तरह से बात किया, भगवान राम के पांच बाप थे करके बात किया. उसको तो चौराहे पर लाकर ठोकना चाहिए. उसको हमारी आस्था और भक्ति के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया?"

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उसके प्रवचन पर रोक लगनी चाहिए- वडेट्टीवार

विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा, "उसने हमारा भगवान ऐसा है, कृष्ण दूसरे का भगवान है, ऐसे बोला. भगवान को भी बांटने का काम चालू किया. उनका अपमान करने का काम चालू किया. हम कहते हैं धीरेंद्र जिस तरह से भगवान का अपमान कर रहा है, उसके कोई भी प्रवचन को सरकार को परमिशन नहीं देना चाहिए. उसके प्रवचन पर रोक लगाना चाहिए और पूरे हिंदू धर्म से माफी मांगनी चाहिए."

गौरतलब है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक कथा के दौरान भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना करके विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने भगवान कृष्ण को 'टेढ़ा-मेढ़ा' तो वहीं भगवान राम को 'सीधा' बताया था. मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित रामकथा के दौरान शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना करते हुए कहा था कि श्रीराम सीधे हैं, जबकि श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि बांसुरी बजाना तो खेल है लेकिन धनुष चलाना खेल नहीं है. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 05 Nov 2026 03:09 PM (IST)
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Vijay Wadettiwar Dhirendra Krishna Shastri
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