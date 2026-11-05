ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगोकुल विवाद पर हसन मुश्रीफ बोले- 'दूध उत्पादकों के हित में सरकार ने उठाया कदम'

गोकुल विवाद पर हसन मुश्रीफ बोले- 'दूध उत्पादकों के हित में सरकार ने उठाया कदम'

गोकुल चुनाव में सदस्यों ने चौंकाने वाला जनादेश दिया, जिसके चलते गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. हसन मुश्रीफ ने यह भी साफ किया कि उनका बेटा विशेषज्ञ निदेशक नहीं बनेगा.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 05 Nov 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ गोकुल डेयरी (कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ) में अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी गतिरोध के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस गतिरोध के लिए महायुति सरकार द्वारा 5 विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी देने के फैसले का समर्थन किया है. इस पैनल का नेतृत्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ही करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है.

मुश्रीफ ने कहा कि गोकुल चुनाव में सदस्यों ने चौंकाने वाला जनादेश दिया, जिसके चलते गतिरोध खत्म करने के लिए यह फैसला लेना पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा विशेषज्ञ निदेशक नहीं बनने वाला है.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
पटाखों के बाद बकरीद की कुर्बानी पर विवाद, किरीट सोमैया ने BMC को लिखा लेटर
पटाखों के बाद बकरीद की कुर्बानी पर विवाद, किरीट सोमैया ने BMC को लिखा लेटर
महाराष्ट्र
शरद पवार फिर अस्पताल में भर्ती, आज ही हुए थे डिस्चार्ज
शरद पवार फिर अस्पताल में भर्ती, आज ही हुए थे डिस्चार्ज
महाराष्ट्र
NCP में अंदरूनी कलह! सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के पदों पर असमंजस बरकरार
NCP में अंदरूनी कलह! सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के पदों पर असमंजस बरकरार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में छात्रों का भत्ता बढ़ा, ट्रैफिक चालान पर 20% छूट, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
महाराष्ट्र में छात्रों का भत्ता बढ़ा, ट्रैफिक चालान पर 20% छूट, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कपिल सिब्बल की '80 साल का हूं' वाली दलील नहीं आई काम

मुश्रीफ ने बताया सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

हसन मुश्रीफ ने कहा, "14 सदस्यों का कोरम पूरा हुए बिना गोकुल का चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जा सकता. 12 सदस्य अनुपस्थित थे, इसलिए कोरम पूरा नहीं हो सका और चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई. इसके चलते प्रशासक नियुक्त करने की नौबत आ गई. यह पूरा मामला गतिरोध का था. इसे खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की थी. लोकतंत्र को बरकरार रखने और साढ़े पांच लाख दूध उत्पादक किसानों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने पांच सरकार-नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति का फैसला लिया."

राहुल गांधी के ट्वीट पर मुश्रीफ का जवाब

राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुश्रीफ ने कहा कि उन्हें हर जगह वोट चोरी ही दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि गोकुल चुनाव में सदस्यों ने चौंकाने वाला जनादेश दिया. 14 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होने के कारण चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो सकी और प्रशासक नियुक्त करने की नौबत आ गई. यह पूरा मामला गतिरोध का था.

मुश्रीफ ने आगे कहा, "अगर 25 लोगों के हाथ में संस्था का कामकाज सौंपना है, तो इस समय यह गतिरोध सिर्फ सरकार ही दूर कर सकती थी. हम 12 लोग विपक्ष में हैं और जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. जनता ने हमें यह संदेश नहीं दिया है कि हम बैठक में जाएं और चेयरमैन उनका बनाएं. इसलिए इस गतिरोध को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की थी." उन्होंने बताया कि इस कानून का दायरा उन संस्थाओं पर लागू होगा, जिनका कारोबार 500 करोड़ रुपये का है.

राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला

कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी गोकुल में महायुति की करारी हार के बावजूद फडणवीस सरकार ने पिछले दरवाजे से सरकार-नियुक्त निदेशकों को शामिल कर बहुमत पर कब्जा कर लिया है. इसके बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी गोकुल के मुद्दे पर मैदान में उतर आए हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि वोट चोरों को यह याद रखना चाहिए कि किसान कभी नहीं भूलते.दूध उत्पादकों के वोट पर डाका

राहुल गांधी ने कहा- ये वोटों पर डाका

"गोकुल में दूध उत्पादकों ने बीजेपी को हराया. इसके बाद चुनाव के बाद बीजेपी ने नियम ही बदल दिए. जबरन 4 अतिरिक्त निदेशकों को शामिल किया, कुल संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी और बहुमत पर कब्जा कर लिया. यह दूध उत्पादकों के वोटों पर डाका है. यह जनादेश के साथ की गई हेराफेरी है.बीजेपी इतनी हताश हो गई है कि सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. जिन लोगों ने दूध उत्पादकों के वोट चुराए हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि किसान कभी नहीं भूलते."

सतेज पाटील ने राहुल गांधी का आभार जताया

इस बीच, राहुल गांधी द्वारा गोकुल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के बाद गोकुल में राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी के नेता और विधायक सतेज पाटील ने उनका आभार जताया है.सतेज पाटील ने कहा, "जिले के साढ़े पांच लाख किसानों की आवाज बनने के लिए राहुल जी आपका धन्यवाद. गोकुल का जनादेश किसानों का जनादेश है. हम अदालत में भी और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे."इस बयान के साथ ही उन्होंने गोकुल के मुद्दे पर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है.

'अरे राहुल जी, मैं आपको...', पीएम मोदी को डिबेट के चैलेंज के बीच अमित शाह की चुनौती

 

 

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 05 Nov 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
पटाखों के बाद बकरीद की कुर्बानी पर विवाद, किरीट सोमैया ने BMC को लिखा लेटर
पटाखों के बाद बकरीद की कुर्बानी पर विवाद, किरीट सोमैया ने BMC को लिखा लेटर
महाराष्ट्र
शरद पवार फिर अस्पताल में भर्ती, आज ही हुए थे डिस्चार्ज
शरद पवार फिर अस्पताल में भर्ती, आज ही हुए थे डिस्चार्ज
महाराष्ट्र
NCP में अंदरूनी कलह! सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के पदों पर असमंजस बरकरार
NCP में अंदरूनी कलह! सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के पदों पर असमंजस बरकरार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में छात्रों का भत्ता बढ़ा, ट्रैफिक चालान पर 20% छूट, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
महाराष्ट्र में छात्रों का भत्ता बढ़ा, ट्रैफिक चालान पर 20% छूट, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
दिल्ली NCR
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
इंडिया
'लाभार्थियों के लिए आधार की जगह जल्द...', मंत्री के बयान को कांग्रेस ने SIR से जोड़ा
'लाभार्थियों के लिए आधार की जगह जल्द...', मंत्री के बयान को कांग्रेस ने SIR से जोड़ा
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
बॉलीवुड
Maatrubhumi Release Date: सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
इंडिया
हिरासत के समय पर SC का बड़ा फैसला, '24 घंटे की गिनती उसी समय से शुरू होगी, जब पकड़ा गया'
हिरासत के समय पर SC का बड़ा फैसला, '24 घंटे की गिनती उसी समय से शुरू होगी, जब पकड़ा गया'
लाइफस्टाइल
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget