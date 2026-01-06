हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अजित पवार अगर तुम मुस्लिम होते तो...', नांदेड़ में NCP चीफ पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi: नांदेड़ में ओवैसी ने अजित पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने चाचा शरद पवार का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा. उन्होंने अशोक चव्हाण को मंत्री पद न मिलने पर ताना भी मारा.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों में जीत की कोशिश कर रहे सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं. इसी क्रम में नांदेड़ जिले में भी सियासी गरमागरमी देखने को मिल रही है. यहां पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार पर निशाना साधा है. ओवैसी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अजित पवार जब अपने चाचा के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे?

दरअसल, जनता को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अजित पवार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, "अजित पवार तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो? जिस आदमी ने तुम्हें पाल-पोसकर बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, इज्जत दी, तुम उसे ही घर में बिठाकर आगे बढ़ गए. यही अजित पवार की पहचान है."

'अगर अजित पवार मुस्लिम होते तो जेल में होते'- ओवैसी

इतना ही नहीं, ओवैसी ने अजित पवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "अजित पवार खुद खड़े होकर बोलता है कि मुझपर 75 हजार करोड़ के गबन का इल्जाम है, क्या हुआ?" इसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हां अजित पवार, तुम्हारा नाम अजित पवार है... तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते. यह फर्क है जो सत्ता में रहता है और जो मुसलमान होता है."

'अशोक राव को मंत्री पद तक नहीं दिया गया'- ओवैसी

वहीं, नांदेड़ के मतदाताओं को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक चव्हाण पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि अशोक राव चव्हाण नहीं सुधरना चाहते. वह नहीं संभलना चाहते. अशोक राव, आपको पीएम मोदी ने एक मंत्री पद भी नहीं दिया. आपने उनके लिए इतना किया, कम से कम आपको राज्यमंत्री तो बना देते. आप तो महराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे. हां यह और बात है कि आदर्श स्कैम में आपको इस्तीफा देना पड़ा."

जब बाल ठाकरे ने पूछा था- कौन है यह ओवैसी?

AIMIM प्रमुख ने कहा, "आप यहां भी खेल रहे हैं और उधर भी खेल रहे हैं. देखिए आपको 15 जनवरी को खेल महंगा पड़ जाएगा. यह नांदेड़ की आवाम बाखबर और होशियार है. जब आप सीएम थे तो यहां से मजलिस के 13 कॉर्पोरेटर कामयाब हो गए थे. जब यहीं से महाराष्ट्र में मजलिस की मकबूलियत का आगाज हुआ तो आपकी दुआओं से हुआ था."

उन्होंने आगे कहा, "आपने मजलिस के कैंडिडेट को यहां से कामयाब किया तो बालासाहेब ठाकरे मुंबई के शिवाजी मैदान से बोले यह ओवैसी कौन है यह मजलिस कौन है? तब हमने कहा था कि अभी तो शुरुआत है, हम मुंबई तक जाएंगे और हम मुंबई तक पहुंचे भी."

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 06 Jan 2026 09:19 AM (IST)
