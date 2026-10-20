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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'डेढ़ साल में शुरू किए 3 बायोगैस प्लांट', CM रेखा गुप्ता ने AAP को घेरा

'डेढ़ साल में शुरू किए 3 बायोगैस प्लांट', CM रेखा गुप्ता ने AAP को घेरा

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 12 साल के शासनकाल में क्या किया? वहीं बीजेपी ने डेढ़ साल में 200-200 मीट्रिक टन वाले तीन बायोगैस प्लांट शुरू किए हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 20 Oct 2026 05:47 PM (IST)
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उनके 12 साल के शासनकाल में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने करीब डेढ़ साल के भीतर 200-200 मीट्रिक टन क्षमता वाले तीन बायोगैस प्लांट शुरू किए हैं. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर इतने कम समय में ये परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं, तो पिछली सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया.

कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता लंबे समय तक उन समस्याओं से जूझती रही, जिन पर पिछली सरकार ने पर्याप्त काम नहीं किया. उन्होंने बायोगैस प्लांट का जिक्र करते हुए अपनी सरकार के कामकाज को पिछली सरकार के कार्यकाल से जोड़कर पेश किया.

काम की जगह दूसरी बातों पर चर्चा का आरोप

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यक्रमों के दौरान कुछ लोग उनके बारे में छोटी-छोटी बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं. उनके मुताबिक, ऐसे लोग इस पर नजर रखते हैं कि वह कहां जाती हैं, क्या बोलती हैं और क्या खाती हैं.

उन्होंने कहा कि खाने की प्लेट में क्या था, उन्होंने क्या खाया या पानी पिया, जैसी बातों को भी चर्चा का विषय बना दिया जाता है. उन्होंने अपने संबोधन में दोहराया कि दिल्ली की जनता जिन समस्याओं से परेशान रही, उन पर पिछली सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पर्याप्त काम नहीं हुआ.

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तीन बायोगैस प्लांट के सहारे सरकार के कामकाज का दावा

मुख्यमंत्री ने तीन बायोगैस प्लांट शुरू किए जाने को अपनी सरकार के कामकाज के उदाहरण के तौर पर पेश किया. उन्होंने प्रत्येक प्लांट की क्षमता 200 मीट्रिक टन बताई और कहा कि करीब डेढ़ साल में तीन प्लांट शुरू किए जा सकते हैं, तो पिछली सरकारों ने अपने कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं किया.

उन्होंने मौजूदा सरकार के दौरान किए गए और प्रगतिशील विकास कार्यों का हवाला देते हुए उनकी और पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के बीच तुलना की और उनके कार्यकाल पर सवाल उठाए और कहा कि, उन्होंने पिछले 12 सालों में दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA
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