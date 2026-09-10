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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके का ऐलान- MPSC पर महाराष्ट्र में करेंगे बड़ा आंदोलन

अभिजीत दीपके का ऐलान- MPSC पर महाराष्ट्र में करेंगे बड़ा आंदोलन

पुणे के धाराशिव में MPSC की तैयारी करने वाले छात्र प्रथमेश देशमुख ने सुसाइड कर लिया. इस बीच सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 10 Sep 2026 06:54 PM (IST)
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पुणे के MPSC छात्र प्रथमेश देशमुख द्वारा उठाया गया खौफनाक कदम पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है. आर्थिक तंगी और परीक्षाओं की धांधली के बाद हुई इस घटना के बाद, अभिजीत दीपके ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है और MPSC की कार्यप्रणाली के खिलाफ महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में देरी के कारण छात्रों में निराशा बढ़ रही है.

पुणे में MPSC की तैयारी करने वाले प्रथमेश देशमुख नामक युवक द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पूरे महाराष्ट्र में सनसनी फैल गई है. छात्रों के इस चरम निर्णय से एक बार फिर गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेता अभिजीत दीपके ने इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है. धाराशिव में अभिजीत दीपके ने यह बड़ी घोषणा की है.

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धाराशिव में मृतक प्रथमेश देशमुख के परिवार से मिले दीपके

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार (10 सितंबर) को धाराशिव में प्रथमेश देशमुख के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया. इसके बाद दीपके ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रथमेश के सामने आर्थिक परेशानियां थीं और उस पर कर्ज भी था, जिससे वह टूट चुका था. पुणे में रहते हुए वह एक वक्त का खाना खाकर दिन गुजार रहा था. 

दीपके ने बताया, "इसी बीच प्रथमेश की फसल बर्बाद हो गई और सूखा पड़ने के कारण वह पूरी तरह निराश हो गया था. उसी निराशा के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया. यह बात बताते हुए अभिजीत दीपके ने छात्रों से अपील की कि कितनी भी मुसीबत आए, घबराएं नहीं और हार न मानें." साथ ही उन्होंने घोषणा की कि MPSC के छात्रों के लिए वे खुद महाराष्ट्र में मैदान में उतरेंगे.

MPSC पर दीपके का तीखा हमला

दीपके ने इस दौरान परीक्षा प्रणाली की भी कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण इलाकों के बच्चे पढ़ाई के लिए शहर आते हैं, तो उनके सामने अनंत कठिनाइयां होती हैं और उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. प्रथमेश पिछले चार साल से पुणे में रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसके पास रोजगार नहीं था और जीजा द्वारा भेजे गए पैसों से उसका गुजारा होता था. खर्च न बढ़े इसलिए वह पेट काटकर रहता था. 

दीपके ने MPSC का जिक्र करते हुए कहा, "प्रथमेश समेत ग्रामीण इलाकों से शहर आए सभी छात्रों की ऐसी ही स्थिति है और MPSC का क्या कारनामा चल रहा है, यह तो आप जानते ही हैं. परीक्षाएं ठीक से नहीं होतीं, हो जाएं तो रिजल्ट समय पर नहीं आता और पेपर लीक हो जाते हैं. इन सब से छात्र निराशा के गर्त में चले जाते हैं."

छात्रों में भारी नाराजगी

इस बीच, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) द्वारा आयोजित ग्रुप-सी की परीक्षा स्थगित किए जाने से छात्रों में भारी नाराजगी है. ग्रुप-सी की परीक्षा चौथी बार टाले जाने से छात्र डिप्रेशन में चले गए हैं. छात्रों ने भावना व्यक्त की है कि MPSC ने प्रथमेश देशमुख नामक युवक का पहला बलिदान ले लिया है. वर्तमान में MPSC के जरिए आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहे हैं. छात्र मांग कर रहे हैं कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 10 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Abhijeet Dipke
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