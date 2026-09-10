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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई एयरपोर्ट के पास बनी मस्जिद अवैध करार, हटाने के आदेश

मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी मस्जिद अवैध करार, हटाने के आदेश

मुंबई एयरपोर्ट पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने के आदेश के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि किसी साजिश के तहत 'मराठी मुंबई' को 'मुस्लिम मुंबई' में बदलने की कोशिश की जा रही है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Sep 2026 01:57 PM (IST)
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महाराष्ट्र रीजनल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कैंपस में बनी मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे हटाने के आदेश दे दिए हैं. हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर VIP अराइवल और टैक्सी स्टैंड वाले एरिया में बनी इस मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी. ऐसे में अब इसे हटाया जाएगा.

दरअसल, MMRDA ने कंफर्म किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के टर्मिनल 2 (T2) के पास बनी मस्जिदनुमा इमारत गैर-कानूनी और बिना मंजूरी के बनाई गई है. इसको लेकर BJP नेता किरीट सोमैया की भी प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा, "सोची-समझी साजिश के तहत मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई में बदला जा रहा है. आपने बांद्रा रेलवे टर्मिनस के पास भी देखा होगा कि वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान आ गए थे."

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'अवैध मस्जिद में लगे 12 AC'

बीजेपी नेता का कहना है कि मुंबई एयरपोर्ट के VIP गेट से सिर्फ 150 फीट की दूरी पर लगभग दो-ढाई हजार स्क्वायर फीट की मस्जिद बनाई गई है. यह पूरी तरह से एयर-कंडीशंड है. इसमें 12 बड़े एयर कंडीशनर और पानी के 30 नल लगे हैं. मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी. अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने मुंबई एयरपोर्ट कंपनी को चेतावनी दी है कि यह गलत है.

'देखना होगा मस्जिद एयरपोर्ट परिसर के अंदर है या बाहर'- शरद पवार गुट

वहीं, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 के पास बनी मस्जिद को लेकर हुए विवाद पर शरद पवार गुट की भी प्रतिक्रिया आई है. NCP-SP विधायक रोहित पवार ने कहा, "मुझे नहीं पता था कि मुंबई एयरपोर्ट के अंदर कोई मस्जिद है. जो फैसला लिया गया है, जो शायद सुरक्षा और विमान या आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया होगा, उसके बारे में हमें यह पता लगाना होगा कि यह फैसला किसने और क्यों लिया? हमें यह भी देखना होगा कि मस्जिद एयरपोर्ट परिसर के अंदर है या बाहर? क्योंकि मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 10 Sep 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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