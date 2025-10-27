हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडसरायकेला में मातम में बदलीं छठ की खुशियां, एक ही परिवार के 3 लोग नदी मे डूबे, एक शव बरामद

सरायकेला में मातम में बदलीं छठ की खुशियां, एक ही परिवार के 3 लोग नदी मे डूबे, एक शव बरामद

Jharkhand News: शहरबेड़ा छठ घाट पर सोमवार को नदी में नहाने उतरे एक ही परिवार के तीन लोग तेज बहाव बह गए. रेस्क्यू टीम ने एक शव बरामद कर लिया है. वहीं अन्य की तलाश जारी है.

By : चंद्रमणि | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Oct 2025 11:32 PM (IST)
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान झारखंड के सरायकेला जिले में बड़ा दुखद हादसा हुआ है, छठ पूजा के दौरान सोमवार की शाम शहरबेड़ा छठ घाट पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नदी में नहाने उतरे एक ही परिवार के तीन सदस्य गहरे पानी में डूब गए. इस हादसे के मौके पर अफरा तफरी मच गई. इस हादसे में 14 वर्षीय आर्यन यादव की मौत हो गई है, जबकि 45 वर्षीय संजय सिंह और 19 वर्षीय प्रतीक कुमार की तलाश जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, संध्या अर्घ्य के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाट पर मौजूद थे. इसी दौरान नाबालिग बच्चा आर्यन यादव नदी में नहा रहा था, तभी अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. उसे बचाने के प्रयास में दो और लोग नदी में कूद पड़े, लेकिन तेज धारा में तीनों बह गए.

गोताखोरों ने शुरू की राहत-बचाव कार्य

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और पुलिस-प्रशासन को खबर दी. चांडिल थाना पुलिस व स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. देर शाम तक नदी में सर्च ऑपरेशन जारी हैं. इस हादसे के बाद घाट पर मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं में दहशत और मातम का माहौल फैल गया. मृतक आर्यन के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन अभी भी इस हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

पहले भी हो चुके हैं हादसे, कब सबक लेंगे जिम्मेदार

सूचना मिलते ही जिले के उपायुक्त नितीश कुमार सिंह भी घटनास्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल बचाव कार्य में तेजी लाने और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए. गौरतलब है कि इससे पहले भी शहरबेड़ा छठ घाट पर ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन हर बार सुरक्षा व्यवस्था के दावे हादसों के बाद हवा हो जाते हैं. श्रद्धालुओं मैं घटना के बाद नाराजगी व्याप्त है.

प्रशासनिक तैयारियों की खुली पोल

सरायकेला जिले में छठ से पहले सैकड़ो बार जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने बैठकें कर एवं गोताखोरों की व्यवस्था और अन्य चीजों की जानकारी देते हुए सुरक्षित छठ संपन्न करवाने का दावा किया था, लेकिन छठ पूजा के दिन हुए इस हादसे प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है.

Published at : 27 Oct 2025 11:32 PM (IST)
Saraikela News Jharkhand News Chhath Puja 2025
