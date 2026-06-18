झारखंड में 'नई सरकार' का फॉर्मूला तैयार, 'CM हेमंत सोरेन को न कांग्रेस, न BJP की जरूरत'

पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक सरयू राय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफर किया है. उन्होंने कहा कि बिना बीजेपी और कांग्रेस की मदद से झारखंड में सरकार बनाइये. उन्होंने फार्मूला दिया है कि कैसे 41 विधायकों के साथ सरकार बनाई जा सकती है.

सरयू राय का क्या फॉर्मूला?

फोन पर एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा कि JMM के 34 विधायक हैं, आरजेडी के 4 विधायक हैं, वाम दल के 2 विधायक हैं, जेडीयू से मैं विधायक हूं. इस तरह विधायकों की संख्या 41 होती है. इस फॉर्मूले के तहत सरकार बनाइये.

2019 में सरयू राय ने रघुवर दास को हराया था

बता दें कि सरयू राय झारखंड के बड़े नेता हैं. 2019 में मुख्यमंत्री रघुवर दस के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़े थे और रघुवर दास को हरा दिया था. इन्होंने पूरे झारखंड में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था. बीजेपी की सत्ता चली गई थी.

सरयू राय ने किया था चारा घोटाला का उजागर

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला इन्होंने उजागर किया था. जिस के बाद लालू को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था और जेल जाना पड़ा था.

झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका

दरअसल, झारखंड में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा है. जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम को 31 और बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं.

कांग्रेस के प्रणव झा को 21 वोट मिले

इस चुनाव में कांग्रेस के प्रणव झा को 21 वोट मिले. उनके पक्ष में किया गया एक वोट कैंसिल किया गया है. इस तरह राज्यसभा की दोनों सीटों पर मुकाबला कर रहे इंडिया गठबंधन और एनडीए समर्थित प्रत्याशी ने एक-एक सीट अपने खाते में दर्ज की.

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