झारखंड में मई 2026 यानी इसी महीने के अंदर राज्यसभा का चुनाव होना है. राज्य की दो राज्यसभा सीटों पर यह चुनाव होगा. एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी होंगी. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बीच मुकाबला होगा. इन चुनावों को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में खींचतान का दौर शुरू हो गया है.

दो सीटों पर कांग्रेस ने कहा है कि एक सीट पर उनका अधिकार है, जबकि जेएमएम दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के मूड में दिख रही है. इस बीच कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने गुरुवार (30 अप्रैल) को कहा कि उनकी पार्टी अपने सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से इस साल जून में एक राज्यसभा सीट की मांग करेगी, क्योंकि दो सीटों में से एक पर उसका अधिकार बनता है.

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कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए रखी ये मांग

राजू ने यह भी कहा कि पिछले तीन राज्यसभा चुनावों में राज्य का सत्तारूढ़ गठबंधन सिर्फ एक सीट जीतने की स्थिति में था, इसलिए तीनों बार सीट झामुमो के पास गई, लेकिन इस बार यह गठबंधन दोनों सीट जीतने की स्थिति में है.

राजू ने कहा कि इस बार हमारे पास दो सीटों के लिए संख्या बल है, इसलिए हमें एक सीट के लिए अनुरोध करने का अधिकार है. हम जल्द ही (मुख्यमंत्री) हेमंत सोरेन से बात करेंगे और एक सीट के लिए अनुरोध करेंगे.

जून में खाली हो रही दो सीटों के लिए होना है चुनाव

इस साल जून में खाली हो रही झारखंड से दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा. एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के पिछले साल हुए निधन के बाद से रिक्त है तथा दूसरी सीट पर बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

कैसा है विधानसभा में संख्या बल

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 विधायक हैं. झामुमो के 34 विधायक हैं तो कांग्रेस 16 विधायकों के साथ गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा घटक है. इसके अलावा आरजेडी क 4 और लेफ्ट के पास दो विधायक हैं. वहीं संख्याबल को देखते हुए दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है.

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