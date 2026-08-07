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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची प्रोटेस्ट अपडेट: विधानसभा मार्च से पहले सरकार के बीच बातचीत को लेकर फंसा पेंच

रांची प्रोटेस्ट अपडेट: विधानसभा मार्च से पहले सरकार के बीच बातचीत को लेकर फंसा पेंच

Ranchi Students Protest: JPSC परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के आरोपों के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया है. इसमें युवा बड़ी संख्या में भाग लेंगे.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 07 Aug 2026 08:52 AM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची में बीते कई दिनों से जेपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान वे सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. इस बीच शुक्रवार (7 अगस्त) को JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के आरोपों के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया है.

वहीं अब इस प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है. सरकार सिर्फ छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हुई है, लेकिन छात्रों की मांग है कि वे तकनीकी जानकार और वकील के साथ मिलेंगे. 

इस मार्च में आईसा के कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं और युवा बड़ी संख्या में भाग लेंगे. विधानसभा मार्च दोपहर 12 बजे रांची के बिरसा चौक से शुरू होगा. AISA ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने, जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली में संलिप्त लोगों की पहचान सार्वजनिक करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.

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प्रदर्शन के बीच सामने आया बड़ा अपडेट

14वें दिन रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन जारी है. सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार सिर्फ छात्रों से बातचीत पर तैयार हुई है. छात्र तकनीकी जानकार-वकीलों को शामिल करने की मांग पर अड़े हैं. 

छात्रों और सरकार के बीच बातचीत का मामला अभी भी फंसा हुआ है. कुछ रास्ता निकलने के बाद ही शुक्रवार छात्रों की सरकार से बातचीत हो पाएगी. छात्रों की ओर से अपने प्रतिनिधिमंडल की सूची SDO को जो सौंपी गई थी, उसमें 8 स्टूडेंट्स, 2 तकनीकी जानकार, 1 वकील शामिल हैं.

सरकार के डेलीगेशन में मंत्री सुदिव्य सोनू JMM, दीपिका पाण्डेय सिंह कांग्रेस, संजय यादव RJD और चमरा लिंडा JMM हैं. छात्रों की मांग है जेपीएससी परीक्षा, जेएससी सीजीएल परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई  गड़बड़ियों की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए. 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए

आइसा ने उठाई ये मांगें

इसके अलावा, समय पर परीक्षा कैलेंडर जारी करने, नियमित भर्ती प्रक्रिया संचालित करने और युवाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है. बता दें कि प्रदर्शनकारी जेपीएससी और जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने युवाओं से झारखंड में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया है.

विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन

शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है. मानसून सत्र से पहले ही विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश छह अगस्त को सुबह आठ बजे से 12 अगस्त को रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.

इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, मार्च करने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी. प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले चल रहे मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की थी.

14वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी

विधानसभा मार्च ऐसे समय हो रहा है जब छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन शुक्रवार को 14वें दिन भी जारी है. इस आंदोलन को राज्यभर के कई छात्र संगठनों का व्यापक समर्थन मिल रहा है.

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कई छात्र समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने आंदोलनकारी उम्मीदवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और राज्य की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की अपनी मांग को दोहराया. 

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Published at : 07 Aug 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
AISA Ranchi News Jharkhand News Ranchi Students Protest
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