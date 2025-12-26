झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज पति जेसीबी मशीन लेकर सीधे ससुराल पहुंच गया. आरोप है कि पति ने पहले घर की चारदीवारी गिरानी शुरू कर दी और बाद में पूरा मकान तोड़ने की तैयारी में था.

खुद जेसीबी चलाकर पहुंचा ससुराल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नाराज पति खुद जेसीबी चलाते हुए ससुराल पहुंचा. आते ही उसने बिना कुछ सोचे-समझे चारदीवारी पर मशीन चला दी. देखते ही देखते चारदीवारी पूरी तरह ध्वस्त हो गई. इसके बाद वह घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ने वाला था.

चारदीवारी गिरते देख आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. गांव वालों ने विरोध शुरू किया और भीड़ बढ़ती देख पति जेसीबी लेकर वहां से भाग निकला. घटना के बाद गांव में काफी देर तक तनाव का माहौल रहा.

2021 में हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, विवाहिता की शादी साल 2021 में गादी चूगलो गांव निवासी पिंटू मंडल से हुई थी. पति का आरोप है कि काम का समय आते ही उसकी पत्नी मायके चली जाती है. सास-ससुर भी उसे रोकने के बजाय समर्थन करते हैं. कई बार विदाई कराने की कोशिश की, लेकिन न तो पत्नी आने को तैयार हुई और न ही ससुराल पक्ष ने पहल की. बच्चों को भी उसके पास नहीं भेजा जाता.

नाराज पति का कहना है कि उसने फैसला कर लिया था कि अगर ससुराल का घर ही नहीं रहेगा तो पत्नी बार-बार मायके नहीं जाएगी और उसके साथ ही रहेगी. इसी गुस्से में वह जेसीबी लेकर ससुराल पहुंचा और तोड़फोड़ शुरू कर दी.

शराब पीकर करता है मारपीट- पत्नी

वहीं पत्नी उर्मिला देवी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि पति रोज रात शराब पीकर घर आता है और उसके साथ मारपीट करता है. ससुराल वाले भी उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं. इसी कारण वह मायके में रह रही है.

पत्नी ने पूरे मामले को लेकर जमुआ थाना में लिखित आवेदन दिया है और पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी.