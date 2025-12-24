रांची: कलयुगी बहू की करतूत, सास को पलंग पर पटका, जेठ को बैट से पीटा, वारदात CCTV में कैद
Ranchi News: रांची में एक बहू, सीमा वर्मा, ने अपनी बुजुर्ग सास और जेठ पर बेरहमी से हमला किया. सीसीटीवी फुटेज में मारपीट कैद हुई, जिसमें सीमा रॉड और बैट से वार करती दिख रही है.
झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में एक बहू अपनी बुजुर्ग सास और जेठ की बेरहमी से पिटाई करती नजर आ रही है. इस घटना ने पारिवारिक सुरक्षा और बुजुर्गों के प्रति बढ़ते अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी महिला, जिसकी पहचान सीमा वर्मा के रूप में हुई है, अचानक अपनी सास रेणु वर्मा पर हमला कर देती है. सीमा ने बुजुर्ग सास की गर्दन पकड़ी और उन्हें जबरदस्त धक्के के साथ पलंग पर पटक दिया. इसी बीच, जब महिला के जेठ रमन वर्मा बीच-बचाव करने आए और पुलिस को फोन करने लगे, तो सीमा उन पर भी टूट पड़ी. वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने पहले लोहे की रॉड और फिर क्रिकेट बैट से अपने जेठ की जमकर पिटाई की.
'बहू के हाथ जो लगता है, उसी से वार करती है'
एबीपी न्यूज से बात करते हुए पीड़ित सास रेणु वर्मा ने अपना दर्द बयां किया. उन्होंने बताया, "शुरुआत से ही बहू हमारे साथ मारपीट करती आ रही है. वह इतनी आक्रामक है कि उसके हाथ में जो भी हथियार (रॉड, बैट या डंडा) आ जाए, वह उसी से वार कर देती है. अब तक वह मुझ पर 3 से 4 बार जानलेवा हमला कर चुकी है." बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि बार-बार पुलिस के पास जाने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली.
पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
पीड़ित जेठ रमन वर्मा ने बताया कि उन्होंने इस पूरी घटना की शिकायत रातू थाना में की और साक्ष्य के तौर पर वीडियो भी दिया, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. रमन के अनुसार, वे न्याय की गुहार लेकर एसएसपी (SSP) कार्यालय भी पहुंचे, पर वहां से भी निराशा हाथ लगी. प्रशासन की इस बेरुखी से तंग आकर अब पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
