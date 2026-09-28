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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा,  BJP ने रखी स्पीकर को हटाने की मांग

जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा,  BJP ने रखी स्पीकर को हटाने की मांग

जम्मू कश्मीर BJP ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया. स्पीकर ने CM उमर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 28 Sep 2026 11:45 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार (28 सितंबर) की सुबह जमकर हंगामा हुआ. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक सदन के बीचों-बीच (वेल में) आकर धरने पर बैठ गए और राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव का विरोध किया. इतना ही नहीं उन्होंने वहां एक समानांतर 'मॉक असेंबली' (नकली विधानसभा) चलाई.

बीजेपी विधायक आरएस पठानिया का कहना है कि बीजेपी ने स्पीकर के खिलाफ 23 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला एक प्रस्ताव पेश किया है और कहा है कि उन्हें अब सदन की कार्यवाही चलाने का कोई अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए, बीजेपी ने स्पीकर के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

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बीजेपी ने क्यों किया स्पीकर का विरोध?

दरअसल, विपक्षी पार्टी BJP ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को हटाने के लिए प्रस्ताव इसलिए पेश किया क्योंकि स्पीकर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी जिसमें राज्य का दर्जा पूरी तरह बहाल करने की मांग की गई थी. BJP का कहना है कि स्पीकर ने नियमों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 

सोमवार को जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, BJP विधायक खड़े हो गए और दावा किया कि शुक्रवार को पेश किए गए मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को स्पीकर ने नियमों में ढील देकर मंजूरी दी थी. BJP विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि पार्टी ने स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेश किया है और मांग की है कि जब तक सदन में इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक राथर पद से हट जाएं. उन्होंने कहा कि संसद में ऐसे तीन उदाहरण हैं जब लोकसभा स्पीकर ने प्रस्ताव पर फैसला होने तक अपना पद छोड़ दिया था.

स्पीकर राथर ने कहा कि प्रस्ताव 14 दिनों के बाद कामकाज की सूची में आएगा, लेकिन नियम 215(2) का हवाला देते हुए पठानिया ने कहा कि 23 विधायक इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए हैं. आप (स्पीकर) कार्यवाही नहीं चला सकते. किसी और को यह काम करना होगा.

जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा,  BJP ने रखी स्पीकर को हटाने की मांग

Published at : 28 Sep 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir News BJP
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