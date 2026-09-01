Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: पहलगाम में तेज बारिश का कहर, मुख्य बाजार में घुसा पानी

कश्मीर: पहलगाम में तेज बारिश का कहर, मुख्य बाजार में घुसा पानी

कश्मीर के पहलगाम में भारी बारिश से पहाड़ी नालों और लिद्दर नदी में उफान आ गया है. कीचड़ और मलबा मुख्य बाजार की दुकानों में घुस गया है. जलभराव के बाद प्रशासन ने पर्यटकों के लिए सख्त अलर्ट जारी किया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 01 Sep 2026 11:35 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम (Pahalgam) में मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ली है. ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश (Heavy Rain) की वजह से नदी-नालों में उफान आ गया है, जिससे अचानक बाढ़ (Flash Floods) जैसे हालात बन गए हैं. बारिश के बाद पहाड़ी नालों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कीचड़ और गाद वाला पानी सीधे पहलगाम के निचले इलाकों और मुख्य बाजार (Main Market) में घुस गया. इसके चलते पूरे बाजार इलाके में भारी जलभराव हो गया है और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, तेज़ स्थानीय बारिश के कारण इलाके के कई अहम पहाड़ी नालों- जैसे नाला अवूरा, ओवेरा नाला और लंगनाई बटकू में अचानक बाढ़ आ गई. पहाड़ों से बहकर आया मलबा सीधे सड़कों पर जमा हो गया. लगातार हो रही बारिश की वजह से लिद्दर नदी (Lidder River) का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. शहर के मशहूर 'सेल्फी पॉइंट' और अन्य प्रमुख जगहों के पास नदी में तेज़ गति से मटमैला पानी बहता हुआ देखा जा रहा है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होगी कांग्रेस? तारिक कर्रा को हाईकमान ने लगाई फटकार

पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी

गनीमत यह रही कि अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. हालांकि, बाजार के चौराहों पर जलभराव के कारण कुछ दुकानों और होटलों के निचले हिस्से पानी में डूब गए हैं. हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है. सभी निवासियों और पर्यटकों को हिदायत दी गई है कि वे नदी और नालों के किनारों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी खतरनाक रूप ले सकता है.

10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पूरे जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान बादल फटने (Cloudburst) की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है. प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव के इंतजाम तेज कर दिए गए हैं. नगर पालिका की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं और ड्रेनेज लाइनों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि दुकानों में दोबारा पानी भरने से रोका जा सके.

मानसून की रुक-रुक कर हो रही इस ताज़ा बारिश ने भले ही सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया हो, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर रखें और बेवजह पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने से बचें.

J&K: दूसरे दिन भी जारी है मेडिकल इंटर्न की हड़ताल, मरीज परेशान

Published at : 01 Sep 2026 11:30 PM (IST)
Tags :
Pahalgam News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: पहलगाम में तेज बारिश का कहर, मुख्य बाजार में घुसा पानी
कश्मीर: पहलगाम में तेज बारिश का कहर, मुख्य बाजार में घुसा पानी
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश
कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश
जम्मू और कश्मीर
'मेडिकल इंटर्न्स का बढ़े स्टाइपेंड, सरकार तुरंत...', इल्तिजा मुफ्ती की मांग
'मेडिकल इंटर्न्स का बढ़े स्टाइपेंड, सरकार तुरंत...', इल्तिजा मुफ्ती की मांग
जम्मू और कश्मीर
पाकिस्तान में 100 साल पुराना मंदिर तोड़ने पर बवाल, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन
पाकिस्तान में 100 साल पुराना मंदिर तोड़ने पर बवाल, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
3600 प्लॉटों की लॉटरी जल्द, CM Yogi का ऑफर
मजबूत अर्थव्यवस्था, महंगाई का संकट क्यों? अर्थशास्त्री का खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप
'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
बॉलीवुड
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
इंडिया
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
विश्व
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
बॉलीवुड
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget