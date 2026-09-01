कश्मीर: पहलगाम में तेज बारिश का कहर, मुख्य बाजार में घुसा पानी

जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम (Pahalgam) में मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ली है. ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश (Heavy Rain) की वजह से नदी-नालों में उफान आ गया है, जिससे अचानक बाढ़ (Flash Floods) जैसे हालात बन गए हैं. बारिश के बाद पहाड़ी नालों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कीचड़ और गाद वाला पानी सीधे पहलगाम के निचले इलाकों और मुख्य बाजार (Main Market) में घुस गया. इसके चलते पूरे बाजार इलाके में भारी जलभराव हो गया है और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, तेज़ स्थानीय बारिश के कारण इलाके के कई अहम पहाड़ी नालों- जैसे नाला अवूरा, ओवेरा नाला और लंगनाई बटकू में अचानक बाढ़ आ गई. पहाड़ों से बहकर आया मलबा सीधे सड़कों पर जमा हो गया. लगातार हो रही बारिश की वजह से लिद्दर नदी (Lidder River) का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. शहर के मशहूर 'सेल्फी पॉइंट' और अन्य प्रमुख जगहों के पास नदी में तेज़ गति से मटमैला पानी बहता हुआ देखा जा रहा है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

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पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी

गनीमत यह रही कि अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. हालांकि, बाजार के चौराहों पर जलभराव के कारण कुछ दुकानों और होटलों के निचले हिस्से पानी में डूब गए हैं. हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है. सभी निवासियों और पर्यटकों को हिदायत दी गई है कि वे नदी और नालों के किनारों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी खतरनाक रूप ले सकता है.

10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पूरे जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान बादल फटने (Cloudburst) की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है. प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव के इंतजाम तेज कर दिए गए हैं. नगर पालिका की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं और ड्रेनेज लाइनों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि दुकानों में दोबारा पानी भरने से रोका जा सके.

मानसून की रुक-रुक कर हो रही इस ताज़ा बारिश ने भले ही सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया हो, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर रखें और बेवजह पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने से बचें.

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