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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K: दूसरे दिन भी जारी है मेडिकल इंटर्न की हड़ताल, मरीज परेशान

J&K: दूसरे दिन भी जारी है मेडिकल इंटर्न की हड़ताल, मरीज परेशान

जम्मू-कश्मीर में दूसरे दिन भी एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. इसका असर अब मरीजों पर भी देखने को मिल रहा है जो घंटों OPD की लाइन में लग रहे हैं.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 01 Sep 2026 02:38 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में सोमवार (31 अगस्त) को 1700 डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. आज हड़ताल का दूसरा दिन हैं. इतनी बड़ा संख्या में डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. डॉक्टरों की हड़ताल से जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है.

जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) और उससे जुड़े अस्पतालों के एमबीबीएस इंटर्न की वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल का आज दूसरा दिन है. हड़ताल के दूसरे दिन भी सभी डॉक्टरों ने इमरजेंसी को छोड़ कोई भी स्वास्थ्य  सेवा में शामिल नहीं हुए, जिसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ना शुरू हो गया है. 

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 विरोध से मरीज परेशान

यह आंदोलन J&K के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का है. इन्हें BDS इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है. यह हड़ताल केवल GMC जम्मू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में काम कर रहे इंटर्न डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं.

इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल के कारण OPD में भीड़ बढ़ रही है और लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है. इससे रेजिडेंट और सीनियर डाक्टरों पर काम का दबाव बढ़ रहा है. वहीं, गंभीर बिमारियों से जुझ रहे मरीजों को काफई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

क्या है इंटर्न डॉक्टरों की मांग?

दरअसल, प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से मौजूदा 12,300 रुपये के मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपये  करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों का दावा है कि  रहने-सहने, आवास, भोजन, परिवहन और अन्य आवश्यक खर्चों में भारी वृद्धि के बावजूद, उन्हें 12,300  मासिक स्टाइपेंड मिल रहा है. इसमें साल 2019 से कोई बदलाव नहीं किया गया है. इन डॉक्टरों का कहना है कि वो क्लिनिकल ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, इमरजेंसी, वार्ड, OPD और ICU में एक समान ही काम करते हैं फिर भी उन्हें कम मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है. 

जम्मू के इंटर्न डॉक्टरों का वजीफा सबसे कम 

प्रदर्शन कर रहे एक डॉक्टर ने कहा, "देश के अन्य राज्यों में इंटर्न को काफी अधिक मासिक स्टाइपेंड मिल रहा है, जबकि उन्होंने भी हमारे समान ही न MBBS डिग्री प्राप्त की है.  कुछ राज्यों में तो वजीफा लगभग 43,000 से 44,000 प्रति माह तक है. ये जम्मू-कश्मीर में दिए जाने वाले वजीफे से लगभग 350% अधिक है. जम्मू-कश्मीर में मिलने वाला वजीफा देश में सबसे कम वजीफों में से एक है". 

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Published at : 01 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
MBBS  JAMMU KASHMIR NEWS
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