उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होगी कांग्रेस? तारिक कर्रा को हाईकमान ने लगाई फटकार

जम्मू और कश्मीर में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कर्रा को कड़ी फटकार लगाते हुए और उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होने की अटकलों को जिंदा रखते हुए, कांग्रेस ने कहा है कि J&K सरकार में शामिल होने या न होने का फैसला पार्टी हाई कमान करेगा, न कि स्थानीय नेतृत्व.

सूत्रों के मुताबिक, तारीक कर्रा द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को नजरअंदाज किए जाने से नाराज, नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के केंद्रीय नेतृत्व ने अब फैसला लेने की प्रक्रिया पर मजबूती से नियंत्रण कर लिया है. उन्होंने साफ किया है कि पार्टी हाई कमान ही-न कि जम्मू-कश्मीर का स्थानीय नेतृत्व-यह तय करेगा कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होगी या नहीं.

जम्मू-कश्मीर के लिए AICC के महासचिव प्रभारी डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि हालांकि कांग्रेस ने यह रुख अपनाया है कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक वह कैबिनेट में शामिल नहीं होगी, लेकिन अंतिम फैसला हाई कमान ही लेगा.

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नसीर ने कहा, 'राज्य का दर्जा बहाल होने तक शामिल न होने के इस घोषित रुख में किसी भी बदलाव का अंतिम फैसला पार्टी हाई कमान के हाथ में है. और इस मुद्दे पर हाई कमान ही अंतिम फैसला लेगा.' यह बात उन्होंने तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी अभी भी उमर सरकार में शामिल होने पर विचार कर रही है.

इस घटनाक्रम ने जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) पर लगाम लगा दी है, क्योंकि नेशनल कन्फ्रेंस (NC) से कैबिनेट में शामिल होने के नए निमंत्रण को लेकर स्थानीय नेताओं की ओर से अलग-अलग संकेत मिल रहे थे.

JKPCC प्रमुख तारीक हमीद कर्रा ने शुरू में कहा था कि कांग्रेस 'सिद्धांतों पर आधारित रुख' अपनाएगी और J&K का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने तक कैबिनेट से बाहर रहेगी. उन्होंने केवल बाहर से समर्थन देने की बात कही, क्योंकि 90 सदस्यों वाली J&K विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं, जबकि नेशनल कन्फ्रेंस के 42 सदस्य हैं और सात अन्य सरकार का समर्थन कर रहे हैं.

हाई कमान जल्द ही इस मामले पर करेगा फैसला- डॉ. हुसैन

हालांकि, कई स्थानीय गुट कैबिनेट में मिलने वाले पदों की संख्या को लेकर बंटे हुए थे; NC ने एक मंत्री पद की पेशकश की थी, जबकि स्थानीय कांग्रेस नेता पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दो पदों की मांग कर रहे थे. कांग्रेस के भीतर की यह अंदरूनी लड़ाई अब बाहर आ गई है, जिससे केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना पड़ा है. डॉ. सैयद नसीर हुसैन समेत AICC के सीनियर नेताओं ने अब सार्वजनिक रूप से दोहराया है कि हाई कमान इस ऑफर की शर्तों पर गंभीरता से विचार कर रहा है. इससे संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के होने वाले कैबिनेट विस्तार में शामिल होने के लिए किसी रणनीतिक समझौते पर बारीकी से विचार किया जा रहा है.

डॉ. हुसैन ने कहा कि हाई कमान जल्द ही इस मामले पर फैसला लेगा. उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी स्थानीय नेता इस मुद्दे पर अकेले फैसला नहीं ले सकता. इससे साफ तौर पर J&K कांग्रेस प्रमुख तारिक कर्रा सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी हाई कमान की मंजूरी के बिना ही उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में शामिल न होने का फैसला पहले ही घोषित कर दिया था.