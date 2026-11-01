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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirLG मनोज सिन्हा की आतंकवाद समर्थकों को चेतावनी, बोले- पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे

LG मनोज सिन्हा की आतंकवाद समर्थकों को चेतावनी, बोले- पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा कि प्रशासन ने पत्थरबाजी और आतंकवाद के लिए लोगों की भर्ती करने वाले तंत्र (ecosystem) को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 01 Nov 2026 07:54 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों और नेटवर्कों को कड़ी और स्पष्ट चेतावनी दी है. उन्होंने कहा,  "उनके दिन अब लद चुके हैं और सरकार आतंकवाद के समर्थकों को ढूंढ निकालेगी, भले ही वे पाताल में जाकर छिपने की कोशिश करें."

31 अक्टूबर 2026 को 8वें केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए, सिन्हा ने सुरक्षा के मोर्चे पर मिली बड़ी सफलताओं का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 2019 से अब तक सुरक्षा बलों ने लगभग 750 आतंकवादियों को मार गिराया है.  साथ ही, उन्होंने 'संघर्ष से मुनाफा कमाने वालों' (conflict entrepreneurs) के नेटवर्क को भी पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया है, जो पहले क्षेत्रीय अस्थिरता से फायदा उठाते थे.

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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नाम लिए बिना, उनके बेहद विवादित बयानों की कड़ी आलोचना की.

अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का किया था जिक्र 

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक पार्टी सम्मेलन के दौरान, अब्दुल्ला ने दावा किया कि 'पाकिस्तान कश्मीरियों की रक्षा कर रहा है' और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाकर उनकी पहचान को 'बचा' रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार केवल अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण ही काबू में है, और सवाल उठाया कि क्या नई दिल्ली कभी इस क्षेत्र को न्याय दिला पाएगी.

बिना नाम लिए फारुक अब्दुल्ला पर निशाना 

अब्दुल्ला का नाम लिए बिना, सिन्हा ने कुछ लोगों पर 'संघर्ष से मुनाफा कमाने वालों' (conflict entrepreneurs) के रूप में काम करने का आरोप लगाया, जो इस क्षेत्र को फिर से अलगाववाद और खून-खराबे के दौर में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. सिन्हा ने कहा कि यह शर्मनाक है कि कुछ लोग भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों को मानने से इनकार करते हैं, और इसके बजाय उस देश की तारीफ करते हैं जहां लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है.

उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि प्रशासन ने पत्थरबाजी और आतंकवाद के लिए लोगों की भर्ती करने वाले तंत्र (ecosystem) को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि जो लोग हिंसा की वापसी चाहते हैं, उनके लिए जम्मू-कश्मीर में कोई जगह नहीं है.

आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई 

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसे स्थानीय स्तर पर समर्थन देने वाले तंत्र को पूरी तरह से कुचला जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की यह बहुस्तरीय कार्रवाई तब तक तेज होती रहेगी, जब तक कि यह क्षेत्र पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त नहीं हो जाता.

उपराज्यपाल ने सुरक्षा बलों को कई निर्णायक निर्देश दिए हैं, ताकि इस नेटवर्क के बचे-खुचे हिस्सों को खत्म किया जा सके. इसके लिए उनके लॉजिस्टिक्स (रसद) और फंडिंग (धन) के स्रोतों को पूरी तरह से बंद करने को कहा गया है. सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से काम करने की आज़ादी दी गई है, ताकि वे एक ऐसी अचूक रणनीति लागू कर सकें जिसका मकसद वित्तीय स्रोतों, नार्को-टेररिज्म (नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद) के रास्तों और आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करना है.

नशे की तस्करी वालों पर सख्ती के निर्देश 

इसके अलावा, सक्रिय आतंकी गुटों, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों और उनके स्थानीय समर्थकों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हर महीने अनिवार्य समीक्षा (रिव्यू) की व्यवस्था भी लागू की गई है. प्रशासन को दुरुस्त करने के बारे में बात करते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने जोर देकर कहा कि प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें सरकारी नौकरियों से हटा रहा है, जो सीमा पार के नेटवर्क के इशारे पर चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे.

सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर की जनता से अपील की कि वे आतंकवाद के समर्थकों के खिलाफ खुलकर सामने आएं और ऐसे लोगों को बेनकाब करें जो चरमपंथी विचारधारा को पनाह देते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि कट्टरपंथ का मुकाबला करने में आम नागरिकों (सिविल सोसाइटी) को सबसे आगे रहकर भूमिका निभानी होगी.

उपराज्यपाल ने फिर दोहराया कि रियायतें देने का दौर अब खत्म हो चुका है; राज्य अब शांति 'खरीदने' की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि बचे हुए सभी आतंकी कमांडरों को खत्म करके और उनके मददगार नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करके स्थायी शांति कायम करेगा.

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Published at : 01 Nov 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Manoj Sinha JAMMU KASHMIR NEWS
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