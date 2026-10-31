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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirउमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान संग किया निकाह या हुई स्पेशल मैरिज? जानें

उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान संग किया निकाह या हुई स्पेशल मैरिज? जानें

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी की जानकारी शेयर की. लोगों के मन में सवाल ये है कि सीएम उमर ने निकाह किया है या स्पेशल मैरिज.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 31 Oct 2026 06:03 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी कर ली है. इस बीच जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने शादी के रिसेप्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी जीने का अधिकार है और पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

उमर अब्दुल्ला ने शनिवार (31 अक्टूबर) को सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी की जानकारी शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर निधि राजदान के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की. उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट में लिखा, "कल एक नए सफर की शुरुआत हुई." इससे पहले, 31 जुलाई 2026 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पहली पत्नी पायल सिंह के साथ तलाक पूरा हो गया था. 

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उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान संग किया निकाह या स्पेशल मैरिज?

अब इस बात की चर्चा हो रही है कि उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से निकाह किया है या स्पेशल मैरिज हुई है. सूत्रों के अनुसार, यह शादी नई दिल्ली की एक विशेष विवाह अदालत (स्पेशल मैरिज कोर्ट) के जरिए संपन्न हुई है. इसकी प्रक्रिया अगस्त 2026 में शुरू हुई थी और एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि के बाद, सितंबर 2026 में अदालत ने इसे अंतिम मंजूरी दे दी.

पायल से तलाक के 3 महीने बाद उमर अब्दुल्ला ने की शादी

पहली पत्नी पायल से तलाक के करीब तीन महीने बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी की. 31 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी को खत्म करने का आदेश दिया था. इस दौरान दोनों पक्षों ने शीर्ष कोर्ट को बताया था कि वे दोनों आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध खत्म करने और लंबित विवादों का निपटारा करने पर सहमत हो गए हैं. बता दें कि उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी साल 1994 में हुई थी. दोनों साल 2009 से अलग रह रहे थे.

CM उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं नई दुल्हन निधि राजदान? जानें दोनों की उम्र

Published at : 31 Oct 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Nidhi Razdan JAMMU KASHMIR NEWS
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