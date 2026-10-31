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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirफारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर और सारा तक, अब्दुल्ला परिवार में अंतरधार्मिक शादी का चलन

फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर और सारा तक, अब्दुल्ला परिवार में अंतरधार्मिक शादी का चलन

अब्दुल्ला परिवार में दूसरे धर्म में शादी का चलन रहा है. इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने ईसाई और सारा अब्दुल्ला ने हिंदू धर्म में शादी की थी. वहीं उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी भी हिंदू थीं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 31 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर समेत देश की राजनीति में अब्दुल्ला परिवार का नाम बेहद प्रभावशाली रहा है. फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने न केवल राजनीति में समय-समय पर अहम भूमिकाएं निभाईं, बल्कि उनकी निजी जिन्दगी और शादियां भी चर्चा का विषय बनते रहे हैं. खास तौर पर दोनों के अंतरधार्मिक शादियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ब्रिटिश मूल की ईसाई महिला मौली से शादी की जबकि उमर अब्दुल्ला ने हिंदू परिवार से आने वाली पायल नाथ को अपना जीवनसाथी चुना. बाद में दोनों के बीच तलाक हो गया.

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इतना ही नहीं अब्दुल्ला की बहन सारा ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से शादी की थी. वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं जब 2018 में शपथ ले रहे पायलट के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी समारोह में आए थे. हालांकि साल 2023 में दोनों के तलाक की पुष्टि खुद पायलट ने की थी. आज यह बातें एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी की जानकारी सार्वजनिक की है.

आइए आपको अब्दुल्ला परिवार में अंतधार्मिक शादियों के बारे में विस्तार से बताते हैं. इस कहानी की शुरुआत फारूक अब्दुल्ला के विवाह से होती है. इसके बाद उमर अब्दुल्ला का विवाह और फिर उनके वैवाहिक जीवन में आए बदलाव इस परिवार की निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाते रहे हैं.

फारूक अब्दुल्ला ने ब्रिटिश ईसाई महिला से किया था विवाह

फारूक अब्दुल्ला की शादी साल 1960  में मौली  से हुआ था. मौली ब्रिटिश मूल की ईसाई महिला हैं. यह शादी इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश से अलग पृष्ठभूमि की महिला को जीवनसाथी चुना था. फारूक और मौली के चार बच्चे हुए-उमर, सफिया, हिना और सारा.

मौली सार्वजनिक तौर पर कम नज़र आती हैं. साल 2020 में वह मार्च में उस वक्त फारुक के साथ नजर आईं थीं जब अनुच्छेद 370 और 35 ए के प्रावधानों के निरसन के बाद जेकेएनसी चीफ़ की नजरबंदी हटी थी.

उमर अब्दुल्ला ने हिंदू परिवार की पायल नाथ से की शादी

अब बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की. उनकी शादियां भी अंतरधार्मिक होने की वजह से चर्चा में रहीं हैं. उमर अब्दुल्ला ने 1 सितंबर 1994 को पायल नाथ से शादी की थी. उस समय उमर अब्दुल्ला की उम्र लगभग 24 वर्ष थी.

उमर और पायल के दो बेटे हैं-जाहिर और जामीर अब्दुल्ला. शादी के शुरुआती सालों में दोनों साथ रहे, लेकिन बाद के वर्षों में उनके बीच तनाव बढ़ने की खबरें आईं.

साल 2009 से अलग रहने लगे थे उमर और पायल

उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ अलग रहने लगे थे. उमर ने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि वे साल 2009 से अलग रह रहे हैं. उन्होंने तलाक के लिए क्रूरता और परित्याग को आधार बनाया था.

हालांकि, पायल नाथ ने इन आरोपों का विरोध किया. निचली अदालत ने उमर की तलाक याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा. दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और उमर की अपील खारिज कर दी.

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता और आपसी सहमति से हुए समझौते के बाद उनके विवाह को समाप्त करने की अनुमति दे दी. इस तरह साल 1994 में शुरू हुआ रिश्ता साल 2026 में खत्म हो गया.

साल 2026 में उमर अब्दुल्ला की नई शादी

31 अक्टूबर 2026 को उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान के साथ अपने विवाह की घोषणा की. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की जानकारी दी. निधि राजदान ने भी तस्वीर शेयर की. दोनों की शादी, स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत हुई है. उमर और निधि की शादी की जानकारी उमर और पायल के विवाह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म किए जाने के लगभग तीन महीने बाद आई. 

सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की शादी भी रही चर्चा में

अब्दुल्ला परिवार में अंतरधार्मिक शादियों की चर्चा केवल फारूक और उमर तक सीमित नहीं रही. फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला ने जनवरी साल 2004 में कांग्रेस नेता सचिन पायलट से विवाह किया था. सचिन पायलट हिंदू गुर्जर परिवार से आते हैं. इस विवाह को लेकर उस समय  काफी चर्चा हुई थी. 

हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान जब पायलट ने टोंक सीट से हलफनामा दायर किया तब पता चला कि सारा और सचिन का तलाक हो चुका है.

ये भी पढ़ें: CM उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं नई दुल्हन निधि राजदान? जानें दोनों की उम्र

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 31 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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