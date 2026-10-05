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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम सफल, नरेश चौहान बोले- 'दिवाली जैसा जश्न मनाया'

'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम सफल, नरेश चौहान बोले- 'दिवाली जैसा जश्न मनाया'

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम पर कहा कि कार्यक्रम बेहद सफल रहा और कई स्थानों पर लोगों ने दिवाली जैसा जश्न मनाया.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 05 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री का 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम बेहद सफल रहा है. उन्होंने कहा कि रोहड़ू के भटवाड़ी और रामपुर के काशापाट में मुख्यमंत्री के रात्रि प्रवास के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और कई स्थानों पर लोगों ने दिवाली जैसा जश्न मनाया.

नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है और लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर रही है.

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उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार के प्रस्ताव और राय के साथ कुलपतियों की नियुक्तियां होती रही हैं. सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी है. चौहान ने आरोप लगाया कि कुछ विचारधारा विशेष से जुड़े लोग शैक्षणिक संस्थानों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, जबकि कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की राय को महत्व दिया जाना चाहिए.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 05 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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