Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशवीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की उमड़ी भीड़, सड़कों पर लंबा जाम, होटलें फुल

वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की उमड़ी भीड़, सड़कों पर लंबा जाम, होटलें फुल

शिमला में मौसम साफ होते ही वीकेंड के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक के पहंचने का दौर शुरू हो गया है. बजाया जा रहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक शिमला में करीब 70 से 80 हजार वाहन पहुंचे थे.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 03 Oct 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

मौसम साफ होते ही हिमाचल की राजधानी शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है. वीकेंड के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक वाहनों के पहुंचने से शहर की सड़कों पर कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली. हालांकि पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहा.

डीएसपी ट्रैफिक शिमला चंद्रशेखर ने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक शिमला में करीब 70 से 80 हजार वाहन पहुंचे, जिनमें 40 से 50 हजार वाहन बाहरी राज्यों के थे. पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य भी जारी हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ.

रिलेटेड स्टोरी >>

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया चेयरमैन, IN मेहता ने संभाली जिम्मेदारी
हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया चेयरमैन, IN मेहता ने संभाली जिम्मेदारी
हिमाचल प्रदेश
नियमितीकरण को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को राहत
नियमितीकरण को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को राहत
हिमाचल प्रदेश
'ज्ञानेश कुमार BJP की कठपुतली', मंत्री जगत नेगी EC की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
'ज्ञानेश कुमार BJP की कठपुतली', मंत्री जगत नेगी EC की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: 'इंडिया गठबंधन देश में...', राहुल गांधी के आरोपों पर जयराम ठाकुर का निशाना
हिमाचल: 'इंडिया गठबंधन देश में...', राहुल गांधी के आरोपों पर जयराम ठाकुर का निशाना

वीकेंड के दौरान 80 प्रतिशत से अधिक होटल हुए बुक

उन्होंने कहा कि बारिश का दौर समाप्त होने और मौसम साफ रहने से पर्यटकों का रुख एक बार फिर शिमला की ओर बढ़ा है. वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी यह राहत भरी खबर है. प्रदेश में वीकेंड के दौरान 80 प्रतिशत से अधिक होटल बुक बताए जा रहे हैं. पर्यटन व्यवसायियों को उम्मीद है कि मानसून के दौरान पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई आगामी दिनों में बढ़ती पर्यटक गतिविधियों से हो सकेगी.

हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया चेयरमैन, IN मेहता ने संभाली जिम्मेदारी

साल 2026 में पर्यटकों के आने के सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद

पर्यटन सीजन रफ्तार पकड़ने के साथ ही शिमला के बाजारों, माल रोड और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी अच्छी खासी चहल-पहल देखने को मिल रही है. वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में कुल 3.11 करोड़ पर्यटकों ने हिमाचल का दौरा किया. इसमें लगभग 1.44 करोड़ सामान्य पर्यटक और 1.66 करोड़ धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले श्रद्धालु शामिल हैं. इससे पहले वर्ष 2024 में लगभग 1.80 करोड़ और वर्ष 2023 में 1.60 करोड़ के आसपास पर्यटक आए थे, जिसमें पिछले वर्षों की तुलना में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. साल 2026 में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है.

नियमितीकरण को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को राहत

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया चेयरमैन, IN मेहता ने संभाली जिम्मेदारी
हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया चेयरमैन, IN मेहता ने संभाली जिम्मेदारी
हिमाचल प्रदेश
नियमितीकरण को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को राहत
नियमितीकरण को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को राहत
हिमाचल प्रदेश
'ज्ञानेश कुमार BJP की कठपुतली', मंत्री जगत नेगी EC की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
'ज्ञानेश कुमार BJP की कठपुतली', मंत्री जगत नेगी EC की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: 'इंडिया गठबंधन देश में...', राहुल गांधी के आरोपों पर जयराम ठाकुर का निशाना
हिमाचल: 'इंडिया गठबंधन देश में...', राहुल गांधी के आरोपों पर जयराम ठाकुर का निशाना
Advertisement

वीडियोज

प्रेमानंद महाराज के आश्रम में क्या हुआ? | ABP News
Noida | Supernova Building Case: सांसें थामने वाला 30 सेकेंड का वीडियो | Breaking News | ABP
Congress Protest Against CEC | Gyanesh Kumar: CEC के खिलाफ दिल्ली में भारी हंगामा | Congress
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: वोटर लिस्ट में सुधार, या बना सियासी हथियार? | BJP | Congress | ABP
Shastrartha | Smit Machchhar | FlyDubai Flight: धार्मिक कट्टरता और आतंक के तार एक ही धर्म से क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद: कपिल सिब्बल बोले जल्द करूंगा बड़ा खुलासा - 'साबित कर दूंगा कि...'
SIR विवाद: कपिल सिब्बल बोले जल्द करूंगा बड़ा खुलासा - 'साबित कर दूंगा कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 41 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन
UP होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 41 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन
क्रिकेट
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
इंडिया
शिवाजी पार्क प्रोटेस्ट: केस दर्ज होने पर बोले अभिजीत दीपके - 'हम भी...'
शिवाजी पार्क प्रोटेस्ट: केस दर्ज होने पर बोले अभिजीत दीपके - 'हम भी...'
विश्व
फ्लाईदुबाई फ्लाइट के 7 फरिश्ते, जान पर खेलकर हमलावर को दबोचा, नाकाम की साजिश
फ्लाईदुबाई फ्लाइट के 7 फरिश्ते, जान पर खेलकर हमलावर को दबोचा, नाकाम की साजिश
शिक्षा
यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 4.60 लाख खातों में भेजे गए 148 करोड़ रुपये
यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 4.60 लाख खातों में भेजे गए 148 करोड़ रुपये
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget