हिमाचल के मंडी में लापता नाबालिग छात्रा का क्षत-विक्षत शव जंगल में मिला, इलाके में दहशत

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक हृदयविदारक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. निहरी क्षेत्र के बड़ेहन जंगल में 29 दिसंबर से लापता एक नाबालिग लड़की का शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, निहरी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की, जो दसवीं कक्षा में पढ़ती थी, 29 दिसंबर को अचानक अपने घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश करने के बाद 1 जनवरी को थाना बीएसएल कॉलोनी (सुंदरनगर) में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस तभी से छात्रा की तलाश में जुटी हुई थी.

सर्च ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडी पुलिस ने एक व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया. घने जंगलों के कारण पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया. अंततः, सड़क से करीब डेढ़ किलोमीटर भीतर बड़ेहन के घने जंगल में पुलिस को सफलता मिली, जहाँ छात्रा का शव बेहद खराब स्थिति में पड़ा हुआ था.

जंगली जानवरों ने नोचा, पिता ने की शिनाख्त

मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने पाया कि शव को जंगली जानवरों द्वारा बुरी तरह नोचा गया था, जिससे वह क्षत-विक्षत हो चुका था. मृतका के पिता भुवन देव ने मौके पर पहुँचकर कपड़ों और शारीरिक पहचान के आधार पर अपनी बेटी के शव की शिनाख्त की. घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, जांच जारी

मंडी की पुलिस अधीक्षक (SP) साक्षी वर्मा ने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया और बारीकी से निरीक्षण किया. उनके साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद थी, जिन्होंने मौके से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. एसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हालाँकि, पिता ने अभी तक किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है, लेकिन पुलिस हत्या, आत्महत्या या जंगली जानवर के हमले जैसे तमाम पहलुओं पर गहन छानबीन कर रही है.