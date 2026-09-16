नूंह: पुरानी रंजिश को लेकर खूनी खेल! मेडिकल स्टोर पर हमला, कई घायल

हरियाणा में नूंह जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक मारपीट का मामला सामने आया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना में एक पक्ष के सलमुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले नल्हड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. वहीं उनके बेटे परवेज आलम को भी चोटें आई हैं.

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इसके अलावा इस मारपीट के दौरान आरोपी पक्ष से भी एक युवक आशिक की भी एक उंगली कट गई है, जिसे अस्पताल में उपचार कराया गया है. मामले में पुन्हाना शहर थाना पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.

शिकायत में लगाया गया ये आरोप

पुलिस को दी गई शिकायत में अल्ताफ हुसैन पुत्र सलमुद्दीन निवासी मुबारिकपुर ने आरोप लगाया कि 15 सितंबर की दोपहर करीब तीन बजे वह अपने पिता और भाई के साथ पुन्हाना स्थित मेडिकल स्टोर पर मौजूद था. इसी दौरान कई लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और हमला कर दिया.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हमलावरों ने पहले लाल मिर्च पाउडर फेंका, फिर कुल्हाड़ी, फरसा, लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला किया. आरोप है कि हमले के बाद उसके पिता सलमुद्दीन को जबरन एक कार में बैठाकर ले जाया गया और रास्ते में मारपीट की गई.

आरोप है कि बाद में उन्हें गंभीर हालत में पिनंगवा सरकारी अस्पताल के सामने छोड़ दिया गया. अस्पताल से उन्हें नल्हड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां से आगे दिल्ली ट्रॉमा सेंटर भेजा गया.

पुलिस ने खून से सने हथियार किए बरामद

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार घटनास्थल से खून से सने कुछ सामान, एक प्लास्टिक की बोतल, डंडा और एक धारदार हथियार बरामद किया गया है.

पुलिस जांच के दौरान एक अन्य घायल युवक आशिक को भी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया. बताया गया है कि उसके हाथ की एक उंगली कट गई है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर चिकित्सकीय जांच कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

इस मामले में डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी पक्ष की एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी. जिसके चलते मारपीट हुई है, फिलहाल पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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