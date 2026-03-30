हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातWeather News: गुजरात में भरी गर्मी के बीच बेमौसम बारिश का अलर्ट, 5 अप्रैल तक बदला रहेगा मिजाज

Weather News: गुजरात में भरी गर्मी के बीच बेमौसम बारिश का अलर्ट, 5 अप्रैल तक बदला रहेगा मिजाज

Gujarat Weather: गुजरात में मौसम फिर बदलेगा. मौसम विभाग ने 5 अप्रैल तक कई जिलों में तेज हवा, बिजली के साथ बेमौसम बारिश की चेतावनी दी है. अहमदाबाद में भी हल्की बारिश की संभावना है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

Gujarat Weather Update: गुजरात के वातावरण में फिर एक बार बदलाव आएगा. मौसम विभाग ने राज्य में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की है. राज्य में भरी गर्मी में मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की है. आगामी 5 अप्रैल तक वातावरण में बदलाव रहेगा. आज भी राज्य के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है. अहमदाबाद में आज बारिश हो सकती है.  

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, हवा के भारी तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के कारण बारिश की भविष्यवाणी की गई है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का भी असर होगा. राज्य के अनेक जिलों के वातावरण में बदलाव आएगा.

मौसम विभाग ने अनेक जिलों में भारी हवा के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है. पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने से बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है. उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में बारिश की भविष्यवाणी की गई है. मध्य गुजरात में भी बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने आज अहमदाबाद शहर में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है. राज्य के अनेक जिलों में आज बादल छाए रहेंगे. 

आज इन जिलों में बारिश की भविष्यवाणी

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, आज बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, दाहोद, महीसागर, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका और कच्छ में बारिश की भविष्यवाणी की गई  है.

इसके अलावा  2 और 3 अप्रैल को भी  फिर वातावरण में बदलाव के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है. 2026 में प्री-मानसून सीजन के आगमन के साथ कई राज्यों में बारिश फिर से शुरू हो गई है. प्री-मानसून का देश पर असर पड़ेगा. परिणामस्वरूप, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी चार दिनों के लिए कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 

बूंदाबांदी के लिए भी चेतावनी जारी की गई 

देश के कई हिस्सों में प्री-मानसून का असर देखने को मिलेगा. परिणामस्वरूप, मौसम विभाग ने आगामी चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत, पूर्व और मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के लिए चेतावनी जारी की है. इस अवधि के दौरान, कई जगहों पर तेज हवा, बिजली और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है.

और पढ़ें
Published at : 30 Mar 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
Weather News: गुजरात में भरी गर्मी के बीच बेमौसम बारिश का अलर्ट, 5 अप्रैल तक बदला रहेगा मिजाज
Weather News: गुजरात में भरी गर्मी के बीच बेमौसम बारिश का अलर्ट, 5 अप्रैल तक बदला रहेगा मिजाज
गुजरात
गुजरात के उमरेठ उपचुनाव के लिए BJP का उम्मीदवार घोषित, इन्हें दिया टिकट
गुजरात के उमरेठ उपचुनाव के लिए BJP का उम्मीदवार घोषित, इन्हें दिया टिकट
गुजरात
बायोगैस से जल रही 10000 लोगों की रसोई, गुजरात का सताधार धाम बना सबसे बड़ा केंद्र
बायोगैस से जल रही 10000 लोगों की रसोई, गुजरात का सताधार धाम बना सबसे बड़ा केंद्र
गुजरात
Gujarat Earthquake News: गुजरात के अमरेली में कांपी धरती, 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए भूकंप के झटके
गुजरात के अमरेली में कांपी धरती, 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए भूकंप के झटके
Advertisement

वीडियोज

America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: लखनऊ एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा चाय-नाश्ता, पानी की भी कीमत है सस्ती
लखनऊ एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा चाय-नाश्ता, पानी की भी कीमत है सस्ती
विश्व
India Vs Pakistan Fighter Jet: राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
टेलीविजन
Dhurandhar TV Premiere Date Confirm: ‘धुरंधर’ की टीवी प्रीमियर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘धुरंधर’ की टीवी प्रीमियर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Lancet Maternal Death Report: दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget