Weather News: गुजरात में भरी गर्मी के बीच बेमौसम बारिश का अलर्ट, 5 अप्रैल तक बदला रहेगा मिजाज

Gujarat Weather Update: गुजरात के वातावरण में फिर एक बार बदलाव आएगा. मौसम विभाग ने राज्य में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की है. राज्य में भरी गर्मी में मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की है. आगामी 5 अप्रैल तक वातावरण में बदलाव रहेगा. आज भी राज्य के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है. अहमदाबाद में आज बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, हवा के भारी तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के कारण बारिश की भविष्यवाणी की गई है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का भी असर होगा. राज्य के अनेक जिलों के वातावरण में बदलाव आएगा.

मौसम विभाग ने अनेक जिलों में भारी हवा के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है. पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने से बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है. उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में बारिश की भविष्यवाणी की गई है. मध्य गुजरात में भी बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने आज अहमदाबाद शहर में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है. राज्य के अनेक जिलों में आज बादल छाए रहेंगे.

आज इन जिलों में बारिश की भविष्यवाणी

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, आज बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, दाहोद, महीसागर, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका और कच्छ में बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

इसके अलावा 2 और 3 अप्रैल को भी फिर वातावरण में बदलाव के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है. 2026 में प्री-मानसून सीजन के आगमन के साथ कई राज्यों में बारिश फिर से शुरू हो गई है. प्री-मानसून का देश पर असर पड़ेगा. परिणामस्वरूप, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी चार दिनों के लिए कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

बूंदाबांदी के लिए भी चेतावनी जारी की गई

देश के कई हिस्सों में प्री-मानसून का असर देखने को मिलेगा. परिणामस्वरूप, मौसम विभाग ने आगामी चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत, पूर्व और मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के लिए चेतावनी जारी की है. इस अवधि के दौरान, कई जगहों पर तेज हवा, बिजली और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है.