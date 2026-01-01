Gujarat News: गुजरात में कांकड़िया कार्निवल, फ्लावर शो और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जैसे भव्य आयोजनों पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है. इन आयोजनों में शानदार स्टेज, लाइटिंग और मनोरंजन कार्यक्रमों पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब राज्य की सुरक्षा में दिन-रात तैनात पुलिस कर्मियों के वेतन की बात आती है तो सरकार के पास ग्रांट की कमी का हवाला दिया जा रहा है.

परिपत्र जारी, वेतन में देरी की आशंका

मंगलवार को गुजरात पुलिस के लेखा अधिकारी धवल बवाड़िया ने एक परिपत्र जारी किया. इसमें कहा गया कि पर्याप्त ग्रांट उपलब्ध न होने के कारण पुलिस कर्मियों के वेतन भुगतान में देरी हो सकती है. इस सूचना के सामने आते ही पूरे पुलिस महकमे में नाराजगी और चिंता का माहौल बन गया है.

वेतन में देरी की खबर से हजारों पुलिसकर्मी और उनके परिवार परेशान हैं. बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बैंक की किस्तें, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, इसे लेकर लोग तनाव में हैं. ग्रांट की यह कमी पुलिस कमिश्नर कार्यालयों, रेंज कार्यालयों, सीआईडी क्राइम, इंटेलिजेंस, रेलवे पुलिस, हथियारबंद इकाइयों और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों को प्रभावित कर सकती है.

विपक्ष का सरकार पर हमला

इस मुद्दे पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विपक्ष का कहना है कि पुलिस का वेतन समय पर न देना सरकार की खराब आर्थिक स्थिति और विफल प्रशासन का सबूत है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य पर लाखों करोड़ का कर्ज है, तो पुलिस की ग्रांट में कमी कैसे हो गई. विपक्ष ने सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है.

वहीं, राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि पुलिस कर्मियों का वेतन तय समय सीमा में देने के लिए प्रयास किए जाएंगे. हालांकि, ग्रांट जारी होने में देरी से पुलिस विभाग में असंतोष बना हुआ है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार कितनी जल्दी ग्रांट जारी कर पुलिस कर्मियों को राहत देती है.