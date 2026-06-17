अहमदाबाद के LD कॉलेज की कैंटीन पर छात्रों का हंगामा, 'प्योर वेज' बताकर ऑमलेट बेचने का आरोप

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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातAhmedabad News: एलडी कॉलेज की कैंटीन पर छात्रों का हंगामा, 'प्योर वेज' बताकर ऑमलेट बेचने का आरोप

Ahmedabad News: एलडी कॉलेज की कैंटीन पर छात्रों का हंगामा, 'प्योर वेज' बताकर ऑमलेट बेचने का आरोप

Ahmedabad News In Hindi: अहमदाबाद के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कैंटीन के 'प्योर वेजीटेरियन' होने के बाद भी अंडे से बनी चीजें बेची जा रही हैं. जिस पर छात्रों ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Curated By: गौरव अग्निहोत्री |  Edited By: गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 17 Jun 2026 06:28 PM (IST)
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अहमदाबाद के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में खाने-पीने की कैंटीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. छात्रों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कैंटीन 'प्योर वेजीटेरियन' है, इसके बाद भी यहां अंडे से बनी चीजें बेची जा रही हैं. इस विवाद के बाद कॉलेज प्रशासन ने कैंटीन चलाने वाले को एक औपचारिक नोटिस जारी कर कैंपस में अंडे बेचने को बंद करने का निर्देश दिया है. यह कदम छात्रों की बार-बार की शिकायतों के बाद उठाया गया, जिसमें छात्रों का कहना था कि यह ‘कार्य-प्रणाली प्रबंधन’ द्वारा दिए गए भरोसे के खिलाफ है और इससे छात्रों के धर्म और भावनाएं दोनों आहत हो रही हैं.

शाकाहारी कैंटीन बताकर की जा रहीं हैं अंडे से बनी चीजें

कॉलेज कैंटीन में अंडे से बने चीजों का मामला तब सामने आया जब कुछ छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (GTU) के वाइस चांसलर को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि जिस कैंटीन को पूरी तरह शाकाहारी बताया गया था, वहां अंडे से बनी चीजें तैयार की जा रही हैं और बेचे भी जा रहे हैं.

शिकायत में छात्रों ने यह भी कहा कि शाकाहारी भोजन और अंडे से बनी चीजों को बनाने के लिए एक ही बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उनका कहना था कि उन्होंने इस कैंटीन का चयन इस भरोसे के साथ किया था कि यहां केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, मगर यहां स्थिति बिल्कुल विपरीत है.

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प्रिंसिपल ने फैकल्टी सदस्यों को निगरानी की सौंपी जिम्मेदारी

मामला में प्रिंसिपल एन. एन. भुप्टानी ने पुष्टि की कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए गए हैं और पालन सुनिश्चित करने के लिए फैकल्टी सदस्यों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासन ने संकेत दिया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कैंटीन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

बताया जा रहा है कि कैंटीन संचालक का कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने ही खत्म होने वाला है और नियमों के लगातार उल्लंघन करने पर सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं. कॉलेज अधिकारियों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की शिकायत मिली हो. करीब छह सप्ताह पहले भी इसी तरह की आपत्तियां सामने आने पर कैंटीन संचालक को चेतावनी दी गई थी.

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Published at : 17 Jun 2026 06:28 PM (IST)
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