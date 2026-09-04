'कई मुस्लिम आ गए थे, मैं मारा जाता', CJP प्रोटेस्ट कबूलनामे पर अब स्वतंत्र भारद्वाज की सफाई

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में निशु नाम की छात्रा के पिता पर हमला करने की बात कबूलने वाले स्वतंत्र भारद्वाज ने अब अपना बयान बदल दिया है. हाल ही में वायरल हुए पॉडकास्ट में स्वतंत्र ने कहा था कि उसने एक व्यक्ति पर हमला किया था और उनका सिर फोड़ा था. पीड़ित को 60 टांके आए थे लेकिन वह BJP मंत्री कपिल मिश्रा का नाम लेकर बच गया था. इन बातों को अब नकारते हुए स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, वह हमला नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था.