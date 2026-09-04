एक्सप्लोरर
'कई मुस्लिम आ गए थे, मैं मारा जाता', CJP प्रोटेस्ट कबूलनामे पर अब स्वतंत्र भारद्वाज की सफाई
स्वतंत्र भारद्वाज ने CJP प्रोटेस्ट में हमले की बात को नकारते हुए कहा कि वह अटैक नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था. उसका कहना है कि भीड़ में कई सारे मुस्लिम जो उसे मारना चाहते थे, इसलिए उसे हाथ उठाना पड़ा.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में निशु नाम की छात्रा के पिता पर हमला करने की बात कबूलने वाले स्वतंत्र भारद्वाज ने अब अपना बयान बदल दिया है. हाल ही में वायरल हुए पॉडकास्ट में स्वतंत्र ने कहा था कि उसने एक व्यक्ति पर हमला किया था और उनका सिर फोड़ा था. पीड़ित को 60 टांके आए थे लेकिन वह BJP मंत्री कपिल मिश्रा का नाम लेकर बच गया था. इन बातों को अब नकारते हुए स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, वह हमला नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
दिल्ली NCR
5 साल जेल में रहे, 21 गवाह हुए! J&K केस में 2 आरोपियों को मिली जमानत
दिल्ली NCR
AIIMS की Waiting List में मरीज या नंबर? 9 साल से इलाज के इंतजार की दर्दनाक कहानी
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव में माता-पिता की मंजूरी पर बवाल, AISA ने HC में दी चुनौती
Advertisement
दिल्ली NCR
13 Photos
दिल्ली से गुरुग्राम तक पानी ही पानी, कहीं गाड़ी को धक्का देते दिखे तो कहीं जमकर हुई मस्ती
Advertisement