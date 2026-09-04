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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'कई मुस्लिम आ गए थे, मैं मारा जाता', CJP प्रोटेस्ट कबूलनामे पर अब स्वतंत्र भारद्वाज की सफाई

'कई मुस्लिम आ गए थे, मैं मारा जाता', CJP प्रोटेस्ट कबूलनामे पर अब स्वतंत्र भारद्वाज की सफाई

स्वतंत्र भारद्वाज ने CJP प्रोटेस्ट में हमले की बात को नकारते हुए कहा कि वह अटैक नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था. उसका कहना है कि भीड़ में कई सारे मुस्लिम जो उसे मारना चाहते थे, इसलिए उसे हाथ उठाना पड़ा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Sep 2026 10:00 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में निशु नाम की छात्रा के पिता पर हमला करने की बात कबूलने वाले स्वतंत्र भारद्वाज ने अब अपना बयान बदल दिया है. हाल ही में वायरल हुए पॉडकास्ट में स्वतंत्र ने कहा था कि उसने एक व्यक्ति पर हमला किया था और उनका सिर फोड़ा था. पीड़ित को 60 टांके आए थे लेकिन वह BJP मंत्री कपिल मिश्रा का नाम लेकर बच गया था. इन बातों को अब नकारते हुए स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, वह हमला नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 04 Sep 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS CJP Protest
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