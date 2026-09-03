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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'सिर फोड़ने पर जेल नहीं गया, कपिल मिश्रा मेरे भाई', CJP ने Video शेयर कर उठाए सवाल

'सिर फोड़ने पर जेल नहीं गया, कपिल मिश्रा मेरे भाई', CJP ने Video शेयर कर उठाए सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर से जुड़े एक शख्स का वीडियो शेयर कर सवाल खड़े कर दिए है. वीडियो में युवक कह रहा है, "मैंने सिर फोड़ा लेकिन जेल नहीं गया."

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Sep 2026 05:00 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर हिंसा पर नया VIDEO साझा किया है. इस दौरान पार्टी ने BJP नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए है. दरअसल वीडियो में एक युवक खुद पर कार्रवाई न होने का दावा कर रहा है. वीडियो में युवक कह रहा है, "मैंने सिर फोड़ा लेकिन जेल तक नहीं गया. कपिल मिश्रा मेरे बड़े भाई है." अब इस वीडियो पर सीजेपी ने कार्रवाई की मांग करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं.

सीजेपी ने वीडियो शेयर कर लिखा, "यह व्यक्ति खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि उसने जंतर-मंतर पर लोगों पर हमला किया था और बीजेपी नेताओं ने बाद में उसे पुलिस कार्रवाई से छूट दिलवाई." सीजेपी ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछते हुए कहा, "कार्रवाई करने से पहले किसी को और कितना खुलेआम कुबूल करना होगा?"

वीडियो में युवक कर रहा ये बड़ा दावा

वीडियो में युवक द्वारा दावा किया जा रहा है, "नीशू के बाप का हम सर फोड़े. इसमें हाफ मर्डर की धारा 307 लगती है. उसके सिर पर सात टांके लगे हुए थे. बंदा मरने की स्थिति में एंबुलेंस से जा रहा था. उसकी बेटी थाने के बाहर खड़े होकर कह रही थी कि अगर मेरे बाप को इंसाफ नहीं मिला तो हम जहर खाकर मर जाएंगे."

इस पर उसने दावा किया, "हम तो जेल भी नहीं गए. हम रात भर घूम रहे थे. एक तो बालाजी, हनुमान जी की कृपा है दूसरा कपिल मिश्रा अपने बड़े भाई हैं. लोग कहते हैं कपिल मिश्रा का कॉल आ गया छोड़ दिया गया." युवक ने आगे बताया, "कपिल मिश्रा-चिराग पासवान बड़े भईया हैं. मोदी जी भी अपने बड़े भाई हैं. सबका सपोर्ट है."

युवक के दावे पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल

अरविंद केजरीवाल ने इस युवक के वीडियो पर सवाल खड़े कर दिए हैं. केजरीवाल ने लिखा, "ये वीडियो आपको जरूर जरूर देखना चाहिए. आपका खून खौल उठेगा. क्या भगत सिंह जैसे वीरों ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि एक दिन देश को ऐसा प्रधान मंत्री मिलेगा जो सरे आम ऐसे गुंडों को बचाएगा?"

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
CJP ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
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