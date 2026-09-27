मोबाइल प्रीपेड यूजर्स के लिए खुशखबरी! राघव चड्ढा बोले- 'सरकार ने मेरी मांग...'

भारत में प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. राघव चड्ढा ने इसको लेकर बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 पेश किया है, अब कंज्यूमर्स को कई फायदे मिलेंगे. उन्होंने बताया कि 30-दिन के रिचार्ज प्लान, जिससे साल में 13 महीने के रिचार्ज की जरूरत कम होकर अब 12 हो जाएगी.

उन्होंने आगे बताया कि जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है, उनके लिए सिर्फ वॉइस और SMS वाले प्लान दिए जाएंगे. साथ ही कम बजट वाले कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा सही ऑप्शन जिन्हें मुख्य रूप से बेसिक वॉइस कॉल की जरूरत होती है.

Good news for Prepaid Mobile Users in India



The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:



• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year

• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR — Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026

सरकार का शुक्रगुजार हूं- राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने बताया कि आप में से कई लोगों ने मेरे साथ लिमिटेड और इनफ्लेक्सिबल रिचार्ज ऑप्शन के बारे में अपनी चिंताएं शेयर की थीं. मैंने 11 मार्च को पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया था, जिसमें कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा चॉइस और ज्यादा सस्ते ऑप्शन की मांग की गई थी. उन्होंने कहा कि मैं कंज्यूमर की ज्यादा चॉइस और सुविधा के हित में इन चिंताओं को हल करने के लिए भारत सरकार और TRAI का शुक्रगुजार हूं.

राघव चड्ढा ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने सारी मांगों को मान लिया है और टेलिकॉम इंडिया को ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन लागू कर दिया है. जिसके तहत अब 30 दिन का रिचार्ज ग्राहक को मुहैया कराया जाएगा. यानी साल में अब 13 बार नहीं बल्कि 12 बार ही महीने का रिचार्ज कराना पड़ेगा.

ओनली इनकमिंग-आउटगोइंग वॉइस प्लान भी मिलेंगे

वहीं उन्होंने आगे बताया कि बहुत सारे ग्राहक जो डेटा नहीं चाहते जिन्हें वॉइस वाले प्लान चाहिए उनके लिए प्रीपेड वॉइस ओनली केवल इनकमिंग और आउटगोइंग फैसिलिटी वाले प्लान मुहैया कराए जाएंगे. यानी आपको जितनी सर्विस चाहिए आपको उतना ही पैसा देना होगा. क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो केवल इनकमिंग और आउटगोइंग फैसिलिटी के लिए सिर्फ वॉइस ओनली प्लान चाहते हैं. आज TRAI ने इस मांग को भी पूरा कर दिया है. मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और आप सबको भी बधाई देता हूं.

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक सही उदाहरण है कि एक सांसद ने जनता की मांग संसद में रखी और लोगों ने उसे सपोर्ट किया, लाइक, शेयर किया और सरकार ने आज वो मांग पूरी कर दी. यह रचनात्मक राजनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है. ऐसे ही हम रियल इंडिया की रियल प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करते रहेंगे.

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