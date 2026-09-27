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EC पर आरोपों को लेकर रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला, बोलीं- देशद्रोह का केस चले

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने चुनाव आयोग पर आरोपों को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 27 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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देश के चुनाव आयोग में गड़बड़ियो के खुलासे और विपक्ष के आरोपों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष पर देश द्रोह का केस चलाने की मांग की है. 

दिल्ली में आयोजित एक प्रेसवार्ता में सीएम रेखा गुप्ता ने पूरी तरह से चुनाव आयोग का बचाव करते हुए उसके काम की तारीफ की और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.

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विकास कार्यों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश 

रेखा गुप्ता ने कहा, देश में एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है. जिसके पीछे लक्ष्य केवल जनता को गुमराह करना है,और देश में ऐसी रिस्थितियां पैदा करना है ताकि लोगों का ध्यान, जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी ओर से हट करके, जो देश के प्रति वो गद्दारी कर रहे हैं. उनकी ओर से हट करके उनकी खड़ी हुई परिस्थितियों पर चला जाए."

इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से काम कर रहा 

विपक्ष के आरोपों को धता बताते हुए रेखा गुप्ता ने इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह बचाव किया. उन्होंने कहा, "आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमिशन की, चीज इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों में ऐसा हो पाता था."

उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन में काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे, पर आज जो इलेक्शन कमीशन है, जिस तरीके से काम कर रहा है, सर्वसम्मति से सभी निर्णयों को लिया जा रहा है. फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं हुआ है.जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है. जनता की सुविधा के लिए जिस तरीके से फॉर्म-6 को किया गया वो जनता की सुविधा के लिए हुआ, उसमें कोई उसमें कोई कॉंस्परेंसी नहीं थी."

ECI में सभी की सहमति का दावा 

सीएम रेखा गुप्ता ने दावा करते हुए कहा," सभी मेम्बर जो थे ECI के वो उससे सहमत थे.इसी तरीके से जो-जो भी बातें विपक्ष के द्वारा कही गईं. जो भी इल्जाम लगाए गए वो सारे बेबुनियाद पाए गए और जनता देख रही है कि किस तरीके का माहौल आप देश में बनाना चाहते हैं."

उन्होंने जोर देर कहा, "मैं जरुर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि कमिश्नर्स को बाईपास किया गया, कतई नहीं, खुद कमिश्नर्स ने इस को पूरे प्रेस नोट के माध्यम से कहा. उन्होंने कहा कि सौ प्रतिशत ये इल्जाम गलत है जिनते निर्णय हुए हैं सर्वसम्मति से हुए हैं."

फॉर्म-6 में बदलाव कोर्ट ने भी मानी 

रेखा गुप्ता ने फॉर्म-6 में बदलाव को सही ठहराते हुए कहा, "फॉर्म-6 की बदलाव की बात भी कोर्ट ने भी यह कह दिया कि ये बिल्कुल सही है. इसमें कहीं से कहीं तक कोई कुछ भी गलत नहीं है. वो कहते हैं कि इतने वोट कट गए. सालों से जिनकी डेथ हो गई, जो डुप्लीकेट नंबर थे नाम थे या जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, आप उनके ऊपर वोट करवा रहे थे. वोट परसेंट कम आती थी."

उन्होंने आगे कहा, एक्चुअल में जब एसआईआर हो गयी और उसके बाद एक्चुअल वोटर आ गए तो तकलीफ हो गयी विपक्ष को. कभी वो कहते हैं कि वोट चोरी ,अरे भाई आप ये समझें कि जब 2014 में चुनाव हुआ तो बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आयीं थीं. कौन था इलेक्शन कमिश्नर ? कौन था इलेक्शन कमीशन के अंदर. ये सारा का सारा मिथ्या है, जो आप जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं. जनता इसका जवाब मांगेगी."

विपक्ष पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग 

रेखा गुप्ता ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, "एक-एक बात आपकी झूठ है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है और झूठ के कभी पाँव नहीं होते हैं. पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन शानदार काम कर रहा है. निष्पक्ष होकर काम कर रहा है. देश हित में जनता के हित में वोट बनवाने के लिए कर रहे हैं. इस तरह की गतिविधियां जो राहुल गांधी या विपक्ष में कोई भी कर रहा है देश द्रोह से कम नहीं, इन सभी पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए."

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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