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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली थप्पड़ कांड: AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR, लगे ये आरोप

दिल्ली थप्पड़ कांड: AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR, लगे ये आरोप

दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान आप विधायक जरनैल सिंह ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, इसी बीच मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप विधायक के साथ कैमरामैन को थप्पड़ जड़ दिया था.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 28 Sep 2026 09:54 PM (IST)
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दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान हुए थप्पड़ कांड के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है. ये केस PWD के इंजीनियरों की शिकायत पर रजिस्टर्ड किया गया है. आप विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालना, डराने और धमकाने के आरोप लगे हैं.

दरअसल, थप्पड़ कांड के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी करते हुए आप विधायक पर कमीशन लेने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए थे. वहीं आप विधायक जरनैल सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इस पर जल्द वीडियो जारी करने की बात कही.

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सड़क की क्वालिटी से जुड़े वीडियो किए थे पोस्ट

इससे पहले जरनैल सिंह ने कहा, "पिछले चार दिनों से मैं इस सड़क की क्वालिटी से जुड़े वीडियो पोस्ट कर रहा था, क्योंकि इसे बनाने में नियमों का पालन नहीं किया गया था. जब सड़क बनने के बाद मैंने उसका मुआयना किया, तो उसकी ऊपरी परत हाथ से उखड़ रही थी."

'बीजेपी आईटी सेल ने हटवाया वीडियो'

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने ये वीडियो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी टैग किए थे और वीडियो काफी वायरल हुए थे. विधायक का आरोप है कि बाद में उनके वीडियो बीजेपी आईटी सेल द्वारा हटवा दिए गए.

विधायक जरनैल सिंह कहा, "रविवार को दोपहर करीब 1:15 बजे मुझे प्रवेश वर्मा का फोन आया. उन्होंने कहा कि मैं यहां सड़क का मुआयना करने आया हूं, तो आओ और मुझे दिखाओ कि सड़क में क्या खराबी है. मैं कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया. जब मैं पहुंचा, तो उनका पूरा प्रोपेगैंडा पहले से ही तैयार था. उनके साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे, सबके हाथों में फोन थे, कैमरे ऑन थे और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी."

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Published at : 28 Sep 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Parvesh Verma DELHI NEWS
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