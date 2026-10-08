दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच फैसला, दो दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

दिल्ली में ‘मौजूदा’ स्थिति की वजह से दो दिन 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी. दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि ये फैसला दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर लिया गया. मौजूदा समय में विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है.