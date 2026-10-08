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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRथप्पड़ कांड: मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस पर AAP बोली, 'दिल्ली पुलिस इतनी...'

थप्पड़ कांड: मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस पर AAP बोली, 'दिल्ली पुलिस इतनी...'

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने मंत्री की ओर से युवक को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इतनी पक्षपाती है कि उसने प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Oct 2026 06:05 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) ने सड़क मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने के मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी करने के दिल्ली हाई कोर्ट के कदम का को स्वागत किया. पार्टी ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग भी की.

‘आप’ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार (08 अक्टूबर) को कहा कि दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “प्रवेश वर्मा से जुड़े थप्पड़ कांड की स्वतंत्र जांच जरूरी है. दिल्ली पुलिस इतनी पक्षपाती है कि उसने वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की है.”

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हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और मंत्री प्रवेश वर्मा से मांगा जवाब

इससे पहले, हाई कोर्ट ने उस याचिका पर दिल्ली पुलिस और पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्मा से जवाब मांगा, जिसमें ‘आप’ कार्यकर्ता को थप्पड़ मारे जाने की घटना की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया गया है. पिछले महीने सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए थे, जिनमें वर्मा उस युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे थे, जो पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर इलाके में खराब काम के आरोपों के बाद सड़क का निरीक्षण कर रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री का वीडियो बना रहा था.

प्रवेश वर्मा ने जरनैल सिंह पर लगाए कमीशन मांगने के आरोप

‘आप’ विधायक जरनैल सिंह ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और सड़क की सतह के कुछ हिस्सों को हाथ से उखाड़ दिया. तभी मंत्री ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, जो इस घटना का वीडियो बना रहा था. हालांकि, वर्मा ने आरोप लगाया है कि उस व्यक्ति ने उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपशब्द कहे थे. वर्मा ने जरनैल सिंह पर भी सड़क मरम्मत कार्य में कमीशन मांगने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.

जंतर-मंतर पर मारपीट वाले वीडियो पर हेड कॉन्सटेबल बोले, 'यह बड़ी बेइज्जती...'

Published at : 08 Oct 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Parvesh Verma Saurabh Bhardwaj DELHI NEWS
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