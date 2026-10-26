जामिया में स्टूडेंट्स की जीत, दो दशक बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, आदेश जारी

दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने दो दशकों के बाद छात्र संघ चुनाव फिर से कराने की घोषणा की है. सोमवार (26 अक्टूबर) को जारी एक आदेश में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे.

यूनिवर्सिटी के आदेश में कहा गया है, "जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ के चुनाव, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिन के अंदर कराए जाएंगे." यह घोषणा छात्रों के कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद आई है. छात्र, निर्वाचित छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2006 में भंग कर दिया था.

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Jamia Millia Islamia announces resumption of student union elections after two decades. In an order issued on Monday, the university administration said the elections would be held within 15 days of the approval of the students’ union constitution. “The Jamia Millia Islamia Students’ Union Election will be held after 15 days, from the date of approval of the constitution of the Students’ Union of Jamia Millia Islamia,” the order stated. The announcement comes after days of protests by students, who have been demanding the restoration of the elected students’ union, which was dissolved by the university administration in 2006. — ANI (@ANI) October 26, 2026

प्रदर्शनकारी छात्र सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलसचिव मोहम्मद महताब आलम रिजवी की ओर से जारी आदेश में विरोध प्रदर्शन की अवधि के दौरान सुरक्षा कर्मियों के आचरण की जांच के लिए एक समिति गठित करने का भी प्रावधान है. ये फैसले विश्वविद्यालय की ओर से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गए मांगपत्र पर विचार करने के बाद लिए गए.

यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिए गए मानहानिकारक बयानों, की गई कार्रवाइयों या सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए एक संवाददाता सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर सहमत हुए हैं.

NSUI ने माफी भी मांगी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की NSUI इकाई ने एक्स पोस्ट कर माफी भी मांग ली है. NSUI ने कहा, "हम जश्न मनाने के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि प्रशासन की चालों के बीच ऐसा करना गलत था. हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और जब तक हमारी तीनों मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे." हालांकि, अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को मंजूरी दे दी है. ऐसे में प्रदर्शन खत्म होने की उम्मीद है.

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