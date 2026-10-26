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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजामिया में स्टूडेंट्स की जीत, दो दशक बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, आदेश जारी

जामिया में स्टूडेंट्स की जीत, दो दशक बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, आदेश जारी

JMI ने दो दशकों बाद छात्र संघ चुनाव फिर से कराने की घोषणा की है. यह फैसला छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया है. चुनाव छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर होंगे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Oct 2026 10:52 AM (IST)
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दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने दो दशकों के बाद छात्र संघ चुनाव फिर से कराने की घोषणा की है. सोमवार (26 अक्टूबर) को जारी एक आदेश में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे.

यूनिवर्सिटी के आदेश में कहा गया है, "जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ के चुनाव, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिन के अंदर कराए जाएंगे." यह घोषणा छात्रों के कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद आई है. छात्र, निर्वाचित छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2006 में भंग कर दिया था.

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प्रदर्शनकारी छात्र सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलसचिव मोहम्मद महताब आलम रिजवी की ओर से जारी आदेश में विरोध प्रदर्शन की अवधि के दौरान सुरक्षा कर्मियों के आचरण की जांच के लिए एक समिति गठित करने का भी प्रावधान है. ये फैसले विश्वविद्यालय की ओर से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गए मांगपत्र पर विचार करने के बाद लिए गए.

यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिए गए मानहानिकारक बयानों, की गई कार्रवाइयों या सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए एक संवाददाता सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर सहमत हुए हैं. 

NSUI ने माफी भी मांगी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की NSUI इकाई ने एक्स पोस्ट कर माफी भी मांग ली है. NSUI ने कहा, "हम जश्न मनाने के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि प्रशासन की चालों के बीच ऐसा करना गलत था. हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और जब तक हमारी तीनों मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे." हालांकि, अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को मंजूरी दे दी है. ऐसे में प्रदर्शन खत्म होने की उम्मीद है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Jamia Millia Islamia DELHI NEWS
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