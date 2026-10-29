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दिल्लीः न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर कारोबार का मौका, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन अब व्यावसायिक गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है. NCRTC ने 2000 वर्ग मीटर से अधिक कमर्शियल स्पेस लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 29 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो से जुड़ा न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन अब व्यावसायिक गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है. NCRTC ने स्टेशन के कॉनकोर्स लेवल पर 2000 वर्ग मीटर से अधिक कमर्शियल स्पेस लीज पर देने के लिए लाइसेंसधारी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे रिटेल, खान-पान और लाइफस्टाइल से जुड़े कारोबारों को यात्रियों की बड़ी संख्या तक पहुंचने का अवसर मिलेगा. साथ ही, NCRTC की गैर-किराया राजस्व बढ़ाने की योजना को भी मजबूती मिलेगी.

न्यू अशोक नगर स्टेशन की लोकेशन इसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिहाज से खास बनाती है. यह दिल्ली मेट्रो के न्यू अशोक नगर स्टेशन से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा, मयूर विहार और नोएडा जैसे प्रमुख आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के नजदीक होने से यहां ग्राहकों का एक बड़ा दायरा उपलब्ध है. NCRTC इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसर में कमर्शियल स्पेस विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है.

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प्रस्तावित जगहों पर रहती है लोगों की आवाजाही

प्रस्तावित जगह ऐसे हिस्से में है, जहां यात्रियों और अन्य लोगों की आवाजाही रहती है. बड़े क्षेत्रफल के कारण यहां अलग-अलग तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की गुंजाइश होगी. रिटेल स्टोर, फूड एंड बेवरेज आउटलेट, लाइफस्टाइल ब्रांड और दूसरे कारोबार इस जगह को अपने व्यावसायिक विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

पार्किंग से लेकर ईवी चार्जिंग तक की सुविधा

स्टेशन पर यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. यहां करीब 73 कारों और 284 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है. स्टेशन का डिजाइन यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि दिव्यांग यात्रियों को परिसर तक पहुंचने में आसानी हो. 

दिल्ली मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा के अलावा, ई-रिक्शा और ऑटो के जरिए अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के विकल्प भी उपलब्ध हैं. इन्हीं वजहों से न्यू अशोक नगर स्टेशन दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम ट्रांजिट पॉइंट बनता है. इसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी उपयोगी माना जा रहा है.

नमो भारत पर बढ़ती यात्रियों की संख्या से कारोबार की उम्मीदें मजबूत

नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या भी स्टेशन आधारित व्यावसायिक विकास की संभावनाओं को मजबूत कर रही है. परिचालन शुरू होने के बाद से इस कॉरिडोर पर अब तक 4.8 करोड़ से अधिक कम्यूटर जर्नी दर्ज की जा चुकी हैं. हाल ही में नमो भारत ने एक दिन में 1.68 लाख से अधिक यात्रियों के साथ अपनी अब तक की सर्वाधिक दैनिक राइडरशिप दर्ज की. यह आंकड़ा सेवा के बढ़ते इस्तेमाल और यात्रियों के भरोसे को दर्शाता है. 

कारोबार के नजरिए से देखें तो स्टेशन पर आने-जाने वाले लोगों की संख्या संभावित ग्राहकों तक पहुंच बनाने का अवसर देती है. स्टेशन परिसर में ही खरीदारी और खान-पान की सुविधाएं उपलब्ध होने से यात्रियों को सफर के दौरान अतिरिक्त सहूलियत मिल सकती है. वहीं, व्यवसायों को ऐसे स्थान पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका मिलेगा, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

कई स्टेशनों पर कमर्शियल स्पेस विकसित कर रहा NCRTC

न्यू अशोक नगर स्टेशन पर निविदा जारी करना NCRTC की व्यापक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट योजना का हिस्सा है. दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के कई अन्य स्टेशनों पर भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जगह विकसित करने की पहल की जा रही है. इसमें आनंद विहार, गाजियाबाद और सराय काले खां के साथ बेगमपुर एवं परतापुर से मोदीपुरम के बीच स्थित स्टेशन शामिल हैं. इन स्थानों पर कमर्शियल स्पेस को लीज पर देने के लिए लाइसेंस या प्रस्ताव जारी किए गए हैं. 

NCRTC की योजना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर व्यावसायिक अवसर तैयार कर गैर-किराया राजस्व के विविध स्रोत विकसित करने की है. इसके साथ यह भी लक्ष्य है कि स्टेशन आधारित विकास यात्रियों की जरूरतों और आसपास के शहरी क्षेत्रों की प्रकृति के अनुरूप हो. 

इस मॉडल में स्टेशन केवल आवागमन का माध्यम नहीं रहेंगे. इन्हें ऐसी जगहों के रूप में विकसित करने की कोशिश है, जहां परिवहन सुविधाओं के साथ खरीदारी, खान-पान और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो सकें. इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ नमो भारत प्रणाली के लिए दीर्घकालिक राजस्व जुटाने में मदद मिल सकती है.

ई-टेंडरिंग से कर सकेंगे आवेदन

न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन के कमर्शियल स्पेस के लिए इच्छुक बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए भाग ले सकते हैं. निविदा से संबंधित पात्रता शर्तों, नियमों, शर्तों और निर्धारित समय-सीमा की विस्तृत जानकारी NCRTC की आधिकारिक वेबसाइट ncrtc.in और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल etenders.gov.in पर उपलब्ध है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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