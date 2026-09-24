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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRUP समेत 5 राज्यों के चुनावों पर ब्रेक? CJP के सौरव दास के बयान से मिले संकेत

UP समेत 5 राज्यों के चुनावों पर ब्रेक? CJP के सौरव दास के बयान से मिले संकेत

CJP के सौरव दास ने कहा है कि आगामी चुनावों पर रोक लगाई जाए. इससे संकेत मिल रहे हैं कि मौजूदा SIR के संदर्भ में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के चुनावों पर CJP आंदोलित हो सकती है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 24 Sep 2026 04:47 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे सवालों के बीच अब संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव समय पर नहीं होंगे.

दरअसल, 24 सितंबर 2026, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने पार्टी की तीन मांगों के बारे में विस्तार से बताया है. 

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तीन सूत्रीय मांगों में सीजेपी ने यह डिमांड भी की है कि आगामी चुनावों पर रोक लगाया जाए. वर्ष 2027 के शुरुआत में यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. इसमें से यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 10 अप्रैल 2026 को एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट आई है. हालांकि अभी भी आपत्तियों के बाद नाम जोड़े और हटाए जा रहे हैं. वहीं पंजाब में एसआईआर जारी है और उत्तराखंड में भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके बाद आपत्तियों के निस्तारण का क्रम जारी है.

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इन सबके बीच सोशल मीडिया साइट एक्स पर दास ने CJP के तीन मांगों का जिक्र करते हुए पहली डिमांड के तौर पर लिखा कि  ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे के भीतर इस्तीफा दें. उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की हो और बताया जाए कि उन्हें वोट चोरी करने के आदेश किसने दिए.

CJP की दूसरी मांग के बारे में दास ने लिखा- सभी आगामी चुनावों को रोक दिया जाए. SIR को तुरंत फ्रीज किया जाए. जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट को मान्य किया जाए. SIR से संबंधित सभी कामों की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट SIR से संबंधित फाइल्स और रिकॉर्ड्स को जब्त करने और उन्हें कोर्ट में पेश करने का आदेश दे.

तीसरी मांग के तौर पर दास ने बताया कि ECI नियुक्तियों पर 2023 के कानून को रद्द किया जाए. नया कानून बनाया जाए और एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिस पर जनता को भरोसा हो. मांगों के अंत में दास ने लिखा कि अगर 48 घंटे में इस्तीफा नहीं आता है, तो हम आंदोलन शुरू करेंगे और तभी खत्म करेंगे जब मांगें पूरी होंगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 24 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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