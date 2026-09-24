UP समेत 5 राज्यों के चुनावों पर ब्रेक? CJP के सौरव दास के बयान से मिले संकेत

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे सवालों के बीच अब संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव समय पर नहीं होंगे.

दरअसल, 24 सितंबर 2026, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने पार्टी की तीन मांगों के बारे में विस्तार से बताया है.

तीन सूत्रीय मांगों में सीजेपी ने यह डिमांड भी की है कि आगामी चुनावों पर रोक लगाया जाए. वर्ष 2027 के शुरुआत में यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. इसमें से यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 10 अप्रैल 2026 को एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट आई है. हालांकि अभी भी आपत्तियों के बाद नाम जोड़े और हटाए जा रहे हैं. वहीं पंजाब में एसआईआर जारी है और उत्तराखंड में भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके बाद आपत्तियों के निस्तारण का क्रम जारी है.

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इन सबके बीच सोशल मीडिया साइट एक्स पर दास ने CJP के तीन मांगों का जिक्र करते हुए पहली डिमांड के तौर पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे के भीतर इस्तीफा दें. उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की हो और बताया जाए कि उन्हें वोट चोरी करने के आदेश किसने दिए.

CJP की दूसरी मांग के बारे में दास ने लिखा- सभी आगामी चुनावों को रोक दिया जाए. SIR को तुरंत फ्रीज किया जाए. जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट को मान्य किया जाए. SIR से संबंधित सभी कामों की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट SIR से संबंधित फाइल्स और रिकॉर्ड्स को जब्त करने और उन्हें कोर्ट में पेश करने का आदेश दे.

तीसरी मांग के तौर पर दास ने बताया कि ECI नियुक्तियों पर 2023 के कानून को रद्द किया जाए. नया कानून बनाया जाए और एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिस पर जनता को भरोसा हो. मांगों के अंत में दास ने लिखा कि अगर 48 घंटे में इस्तीफा नहीं आता है, तो हम आंदोलन शुरू करेंगे और तभी खत्म करेंगे जब मांगें पूरी होंगी.