उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिक्र ये क्या बोले गए अभिजीत दीपके?

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है. इस दौरान उन्होंने अविभाजित शिवसेना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया. चुनाव आयोग ने बहुत ही चालाकी से उनका चुनाव चिह्न छीनकर एक प्रॉक्सी पार्टी को दे दिया, जिसे एक 'शेल कंपनी' कह सकते हैं. असली पार्टियों को तोड़कर जो सारी नई पार्टियां बन रही हैं, ये सभी BJP की 'शेल' कंपनियां हैं.

उन्होंने आगे कहा, ''असली पार्टी का चुनाव चिह्न छीनकर या चुराकर किसी प्रॉक्सी पार्टी को दिया जा रहा है. एनसीपी, शिवसेना के साथ भी वही हुआ. अभी पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. तो, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान कौन है? इस सबके पीछे असली दोषी, असली अपराधी ज्ञानेश कुमार हैं. उन्होंने न सिर्फ पूरे देश में चुनावों में धांधली की है, बल्कि सक्रिय रूप से यह भी सुनिश्चित किया है कि कैसे BJP सत्ता में बनी रहे."

दीपके ने बीजेपी के वोट शेयर को लेकर CEC को घेरा

दीपके ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले हरियाणा में बीजेपी का वोट 36 फीसदी था. ज्ञानेश कुमार जब सीईसी बन जाते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर 40 फीसदी हो जाता है. उनके आने से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट शेयर 25 फीसदी था, उनके आने के बाद यह 27 फीसदी हो जाता है. दिल्ली में उनके आने से पहले बीजेपी का वोट शेयर 38 फीसदी था, उनके आने के बाद यह 45 फीसदी हो जाता है.

'बीजेपी अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत रही'

उन्होंने कहा, ''ज्ञानेश कुमार के आने से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 37 फीसदी था, उनके आने के बाद वोट शेयर बढ़कर 46 फीसदी हो जाता है. असम में उनके आने से पहले बीजेपी का वोट शेयर 33 फीसदी था, ज्ञानेश कुमार के बाद यहां बीजेपी का वोट शेयर 37 फीसदी हो जाता है. मुझे लगता है कि बीजेपी अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत रही है. उसका रियल हीरो ज्ञानेश कुमार हैं. बीजेपी के लिए उनका जो असाधारण परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि उन्हें अब बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए.''

दीपेके ने आगे कहा कि 2014 से लेकर 2019 तक ऐसा माहौल था कि नरेंद्र मोदी जहां जाएं वहां पर बीजेपी चुनाव जीत जाती थी. तब किसी ने सवाल खड़े नहीं किए थे क्योंकि तब वास्तव में मोदी लहर चल रही थी. आज देश का माहौल बिल्कुल अलग है, लोग सरकार से बहुत ही नाराज हैं. इसके बावजूद भी बीजेपी उन राज्यों में भी चुनाव जीत रही है, जो मोदी लहर में भी नहीं जीत पाई थी. बीजेपी को इतनी सीटें लाने में मदद कौन कर रहा है? इसमें ज्ञानेश कुमार मदद कर रहे हैं. ज्ञानेश कुमार को कोई हक नहीं है कि वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहें, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए.

चंद्रशेखर आजाद मामले में अजीत भारती की याचिका पर आया फैसला, अग्रिम जमानत मिली या नहीं?