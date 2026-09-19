DUSU चुनाव में भेदभाव के आरोप, कांग्रेस नेता देवेन्द्र यादव ने उठाए सवाल

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान NSUI और ABVP के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग नियम लागू किए जाने का आरोप लगाया है. देवेन्द्र यादव ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और उम्मीदवारों के साथ कथित भेदभाव की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है.

देवेन्द्र यादव के मुताबिक, कुछ कॉलेज परिसरों में NSUI उम्मीदवारों को प्रचार की अनुमति नहीं दिए जाने की शिकायतें सामने आई हैं. वहीं, उनका आरोप है कि कुछ जगहों पर ABVP उम्मीदवारों को प्रचार के लिए जगह उपलब्ध कराई गई.

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देवेन्द्र यादव ने सवाल उठाया कि अगर चुनाव में सभी छात्र संगठनों और उम्मीदवारों के लिए समान नियम तय किए गए हैं, तो उनके पालन में कथित तौर पर अंतर क्यों दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलना चाहिए.

उनके मुताबिक, किसी भी संगठन या उम्मीदवार के साथ अलग व्यवहार चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर सकता है.

लिंगदोह नियमों के पालन पर भी सवाल

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान लिंगदोह समिति की सिफारिशों और विश्वविद्यालय की ओर से तय चुनावी मानदंडों के पालन पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भी प्रचार की अनुमति मिलने की शिकायतें सामने आई हैं, जिन पर निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप हैं.

DUSU चुनाव को लेकर इस साल लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के पालन का मुद्दा पहले भी सामने आया है. दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका में भी इन दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया था.

कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल पर सवाल

देवेन्द्र यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कॉलेज परिसरों में ABVP की बैठकों के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज की सुविधाओं का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया.

उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आचार संहिता के तहत किसी तरह की राजनीतिक या चुनावी गतिविधि के लिए संस्थागत संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक है, तो सभी संगठनों पर एक समान नियम लागू होना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

EVM और मतगणना की पारदर्शिता पर भी सवाल

DUSU चुनाव में EVM के इस्तेमाल और मतगणना की प्रक्रिया को लेकर भी देवेन्द्र यादव ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मतदान से लेकर मतगणना तक हर चरण में पारदर्शिता जरूरी है.

उनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट रूप से देना चाहिए, ताकि छात्रों के बीच चुनाव की प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे.

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स्वतंत्र जांच की मांग

देवेन्द्र यादव ने DUSU चुनाव से संबंधित सभी शिकायतों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के लिए समान नियम और समान अवसर सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है.

उन्होंने विश्वविद्यालय से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या सभी उम्मीदवारों पर चुनाव आचार संहिता और निर्धारित मानदंड समान रूप से लागू किए गए. अब इन आरोपों और उठाए गए सवालों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर नजर रहेगी.