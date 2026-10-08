UPI पर प्रस्तावित MDR के खिलाफ दिल्ली में व्यापारियों का प्रदर्शन

UPI भुगतान पर प्रस्तावित MDR शुल्क को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज होता नजर आ रहा है. बीते 2 अक्टूबर को जहां दिल्ली के कई व्यापारिक संगठनों ने इसे लेकर अपना विरोध जताया था तो वहीं अब सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन के व्यापारियों ने भी प्रदर्शन कर सरकार से 2000 रुपये से अधिक के पात्र UPI लेन-देन पर प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की मांग की है.

एसोसिएशन अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि कारोबारियों पर किसी भी तरह का नया आर्थिक बोझ स्वीकार नहीं किया जाएगा. 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर सदर बाजार में व्यापारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया और 'व्यापारियों पर नया बोझ, नहीं सहेंगे' और 'UPI हमारा अधिकार, शुल्क लगाना बंद करो' जैसे नारे लगा कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की.

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रोज के छोटे शुल्क से बढ़ सकता है मासिक खर्च

परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था में 2000 रुपये से अधिक के पात्र Person-to-Merchant (P2M) UPI लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत Merchant Discount Rate (MDR) लगाया जाएगा. प्रति लेन-देन इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी. जिसे ग्राहक से सीधे वसूल नहीं किया जाएगा, इसकी लागत व्यापारी के हिस्से में आएगी.

पम्मा ने कहा कि यही व्यवस्था छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है. उन्होंने कहा 5000 रुपये के भुगतान पर करीब 20 रुपये MDR बनता है. 10,000 रुपये पर यह रकम 40 रुपये, 20,000 रुपये पर 80 रुपये और 50,000 रुपये के भुगतान पर 200 रुपये तक पहुंच जाता है. जबकि बड़े लेन-देन में शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तक होगी.

पम्मा ने कहा कि एक कारोबारी के लिए एक-दो लेन-देन पर लगने वाली रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन रोजाना बड़ी संख्या में UPI भुगतान आने पर महीने के अंत तक यही छोटी राशि बड़ी लागत बन सकती है. उनके अनुसार, मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर करीब 2000 से 5000 रुपये तक का अतिरिक्त मासिक बोझ पड़ने की आशंका है.

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे सरकार

व्यापारियों का कहना है कि कारोबार पहले से ही बढ़ती लागत से दबाव में है. किराया, कर्मचारियों का वेतन, बिजली-पानी, महंगाई और दूसरी परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में डिजिटल भुगतान पर नई लागत जुड़ना कारोबारियों की परेशानी और बढ़ा सकता है. पम्मा ने कहा कि सरकार को डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, न कि उस पर ऐसी लागत डालनी चाहिए जिसका असर व्यापारियों की कमाई पर पड़े. उन्होंने छोटे और मध्यम कारोबारियों के हित में प्रस्तावित MDR व्यवस्था वापस लेने तथा UPI को शुल्क मुक्त रखने की मांग की.

सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन ने संकेत दिया है कि, उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अपने विरोध को और बड़े स्तर पर ले जाएंगे. एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है, मांग माने जाने तक व्यापारी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे. प्रदर्शन में व्यापारी नेता दीपक निम्भल, वरिंदर अरोड़ा, जसविंदर सिंह, दीपक निप्पल, रजनीश राजेश भयना, जसबीर सिंह सरना, बलविंदर सिंह सरना, राजीव सोहर और तरुण सोनी समेत कई व्यापारी मौजूद रहे.

सरोजनी नगर समेत कई मार्केट एसोसिएशन भी जता चुके हैं विरोध

बता दें कि, इससे पहले 2 अक्टूबर को भी सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन समेत दिल्ली के कई बड़े मार्केट एसोसिएशन ने 2000 रुपये से ऊपर के UPI ट्रांजेक्शन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क को लेकर विरोध जताया था. व्यापारिक संगठनों ने उस दिन ' नो यूपीआई डे ' मना कर डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने से परहेज किया था. जहां सरोजनी नगर मिनी मार्केट में क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढंक कर रखा तो वहीं कई व्यापारियों ने बाजू पर काली पट्टी बांध कर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. व्यापारियों ने सरकार को इस आर्थिक बोझ से राहत दिलाने के लिए इस पर पुनः विचार करते हुए वापस लेने की मांग की थी.

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