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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम जमानत, कब आएगा जेल से बाहर?

स्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम जमानत, कब आएगा जेल से बाहर?

दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान संजय कुमार नाम के शख्स पर कड़े से हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 15 Sep 2026 04:05 PM (IST)
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दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) सौरभ प्रताप सिंह लालर की अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. हालांकि भारद्वाज ने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 सितंबर को भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. अंतरिम जमानत मिलने के बाद माना जा रहा है कि आरोपी अगले 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएगा.

भारद्वाज ने क्या दावा किया था?

भारद्वाज पर एक लड़की के पिता संजय कुमार पर हमला करने का आरोप है. एक पॉडकास्ट में भारद्वाज ने खुद यह दावे किए थे कि उसने कड़े से संजय पर हमला किया और सर फोड़ दिया. स्वतंत्र ने यह भी दावा किया कि संजय को 60 टांके आए थे.

भारद्वाज ने सुनवाई के दौरान यह दलील दी थी कि उसके खिलाफ एससी एसटी और पॉक्सों की धाराएं लगाना और फिर गिरफ्तारी होने की असल वजह राजनीतिक है.

5 सितंबर को गिरफ्तार हुआ था भारद्वाज

भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर ने 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था. आरोपी का पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित की बेटी ने एक वीडियो बनाकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मदद मांगी थी.

इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ताओं एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली स्थित संसद मार्ग थाने गए और भारद्वाज के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धाराएं जोड़ने के साथ ही एससी एसटी और पॉक्सो एक्ट लगाने की मांग की थी.

पहली एफआईआर में स्वतंत्र पर कौन सी धाराओं में दर्ज था केस?

संजय कुमार पर हमले के मामले में भारद्वाज पर जो पहली एफआईआर हुई थी उसमें  BNS की धारा 115 (2), 126 (2) लगाई गई थी. वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी पर मामले में अन्य गंभीर धाराएं जोड़ीं गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गिरफ्तारी हुई थी.

एफआईआर में संशोधन और अन्य गंभीर धाराएं जोड़े जाने के बाद पुलिस ने कहा था कि संजय कुमार की दूसरी मेडिकल के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि आरोपी पर हत्या के प्रयास की धारा लगेगी या नहीं. 

इससे पहले भारद्वाज के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुवक्किल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की थी. अदालत ने याचिका पर सुनवाई की और फिर उसे खारिज कर दिया.  अभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 15 Sep 2026 03:41 PM (IST)
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