ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट से पहले सिब्बल का दावा, 'ज्ञानेश कुमार को हटाते हैं तो सरकार...'

CJP प्रोटेस्ट से पहले सिब्बल का दावा, 'ज्ञानेश कुमार को हटाते हैं तो सरकार...'

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते को भी बंद करना चाहती है. प्रदर्शनकारी अहिंसा के आधार पर आंदोलन करना चाहते हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 09 Oct 2026 07:54 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से पहले राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जनता को सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है. ये अधिकार सरकार ने नहीं दिया है. सरकार इस अधिकार को कैसे छीन सकती है? इन्होंने ट्रेनों से युवाओं को उठा लिया. ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकार अपना वजूद खो चुकी है. अगर ज्ञानेश कुमार हटाते हैं तो सरकार की सारी पोल खुल जाएगी. 

कपिल सिब्बल ने कहा, "सरकार ने जो रोक लगाई हैं, मेरा मानना है कि ये आंदोलन सफल हो गया. सरकार ने ये मान लिया कि हम इनका सामना नहीं कर सकते. प्रोटेस्टर्स ने तो यही बोला है कि हम अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे. इसमें क्या गलत बात है? हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि अहिंसा के आधार पर हमें आजादी मिली." 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी, कल बंद रखने को कहा गया
CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी, कल बंद रखने को कहा गया
दिल्ली NCR
स्कूल, कोर्ट, ठेके, दुकानें... CJP Protest के बीच 10 अक्टूबर को क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
स्कूल, कोर्ट, ठेके, दुकानें... CJP Protest के बीच 10 अक्टूबर को क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
दिल्ली NCR
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे
दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे

सरकार हर क्षेत्र में फेल- सिब्बल

इसके आगे उन्होंने कहा, "ये प्रदर्शन तो चलता रहेगा. आज, कल, परसों और तरसों. कितनी देर रोकेंगे? युवा इस बात को जान चुके हैं कि अब यह सरकार हमें नहीं चाहिए. इनका कामकाज ऐसा रहा है कि हर क्षेत्र ये फेल हैं."

इमरजेंसी से भी बदतर हालात- सिब्बल

कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि उन्होंने इमरजेंसी का टाइम भी देखा है. लेकिन आज के दिन तो इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं. अगर कोई हिंसा करता है तो आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? लेकिन जो हिंसा नहीं अहिंसा के आधार पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हो? ये बड़े दुख की बात है. गांधी जी के दिखाए रास्ते को भी ये लोग बंद करना चाहते हैं. 

उम्मीद की किरण हमारे युवा ही हैं- सिब्बल

सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार इस देश को अंधेरे की ओर ढकेल रही है. जो उम्मीद की किरण हैं, वो हमारे युवा ही हैं. 

CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी, कल बंद रखने को कहा गया

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 09 Oct 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Kapil SIbal CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी, कल बंद रखने को कहा गया
CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के दुकानों के लिए एडवाइजरी, कल बंद रखने को कहा गया
दिल्ली NCR
स्कूल, कोर्ट, ठेके, दुकानें... CJP Protest के बीच 10 अक्टूबर को क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
स्कूल, कोर्ट, ठेके, दुकानें... CJP Protest के बीच 10 अक्टूबर को क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
दिल्ली NCR
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?
जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आशुतोष रांका ने कसा तंज, पूछा- इनको सलाह कौन दे रहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे
दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
क्रिकेट
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
बॉलीवुड
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
दिल्ली NCR
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget