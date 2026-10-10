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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRध्रुव राठी हिरासत में, भड़के संजय सिंह बोले- एक चोर ने दूसरे चोर...

ध्रुव राठी हिरासत में, भड़के संजय सिंह बोले- एक चोर ने दूसरे चोर...

CJP के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली आए ध्रुव राठी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. राठी को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Oct 2026 10:44 AM (IST)
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आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ध्रुव राठी को हिरासत में लिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे ध्रुव को पुलिस ने हरियाणा स्थित गुरुग्राम से हिरासत में लिया. सीजेपी के लोग भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर आ रहे हैं.

राठी को हिरासत में लिए जाने पर संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- एक चोर ने दूसरे चोर को बचाने के लिए पूरी ताक़त लगा दी है. देश के युवाओं की मजबूत आवाज़ ध्रुव राठी को मोदी जी ने गिरफ़्तार कर लिया है. युवाओं के गुस्से से मत खेलो मोदी जी इसका परिणाम अच्छा नही होगा. “मोदी-ज्ञानू” की वोट चोर जोड़ी की सत्ता का अंत जरूर होगा.

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एक अन्य पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा-क्या आपने किसी देश में चोर का इतना सम्मान देखा है? पुलिस का काम चोर पकड़ने का है, लेकिन मोदी ने पूरे देश की पुलिस एक “चोर” बचाने में लगा दी है. मोदी जी “ज्ञानू चोर” से आपका क्या रिश्ता है? क्या ये रिश्ता “चोर-चोर मौसेरे भाई” का है? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से. #वोट_चोर_गद्दी_छोड़ मिलते हैं जंतर मंतर पर.

JNU से प्रोफेसर बिमोल अकोइजम बर्खास्त, 11 छात्राओं ने की थी शिकायत 

वहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार यह दिखाना चाहती है कि हम एक डरा हुआ देश हैं. हम ऐसे नहीं हैं; हम अहिंसा और भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं.

पूर्व आप विधायक ने कहा कि भारद्वाज ने एक वीडियो में कहा कि जो लोग प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं वो अहिंसक तरीके से अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं. आप हिंसा मत करिए. जब आप इतनी सारी पुलिस, हिंसा का प्रयोग करते हैं तो आप एक अराजक माहौल बनाते हैं. जो कि नहीं होना चाहिए. इससे बचना चाहिए. मैं सरकार-पुलिस से निवेदन करूंगा कि प्रदर्शनकारी देश के दुश्मन नहीं हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Oct 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar AAP Dhruv Rathee DELHI NEWS Cjp Protest
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