अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर बोले CJP के आशुतोष रांका, 'हम दिल से...'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिहा कर दिया है. रिहाई के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला. वहीं आशुतोष रांका ने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

रांका ने कहा, "कल चारों पूर्व मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, माणिक सरकार और पिनारयी विजयन सड़कों पर उतरे. इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे तमाम संगठन और राजनीतिक पार्टियां आने वाले समय में मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे. यह प्रदर्शन अभी भी जारी है. आज भी सीजेपी के तमाम साथी डिटेन किए गए हैं."

#WATCH | Delhi: During a press conference, CJP National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "We sincerely appreciate the way four former Chief Ministers—Arvind Kejriwal, Mamata Banerjee, Manik Sarkar, and Pinarayi Vijayan—took to the streets yesterday. We are deeply grateful for the battle they waged alongside the country's students and youth to safeguard our democracy, and we hope that all such organizations and political parties will continue to fight this battle together in the future. The protests are still ongoing. Even today, several colleagues from CJP have been detained and subjected to physical assault. The entire SFI team was detained today. Many members of AISF have also faced detention and assault over the past few days..." — ANI (@ANI) October 11, 2026

आज भी कई साथियों को हिरासत में लिया- रांका

रांका का आगे कहना है, "आज भी, सीजेपी के कई साथियों को हिरासत में लिया गया है और उनके साथ मारपीट की गई है. एसएफआई की पूरी टीम को आज हिरासत में लिया गया. पिछले कुछ दिनों में एआईएसएफ के कई सदस्यों को भी हिरासत और मारपीट का सामना करना पड़ा है."

आशुतोष रांका ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

इस दौरान सीजेपी के सह-संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए. सीजेपी के सह-संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि पिछले 72 घंटों में देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है. आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी देश को बचाने और आगे बढ़ाने की है लेकिन वह समझौता कर चुका है. उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं.

CJP के अभिजीत दीपके बोले- 'हम फिर सड़कों पर उतरेंगे...'