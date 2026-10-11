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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP के अभिजीत दीपके बोले- 'हम फिर सड़कों पर उतरेंगे...'

CJP के अभिजीत दीपके बोले- 'हम फिर सड़कों पर उतरेंगे...'

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे है. इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान किया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 11 Oct 2026 04:54 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपनी दादी के निधन पर महाराष्ट्र के लिए निकल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है. अभिजीत दीपके ने कहा, "हमने ऐसा कोई समझौता नहीं किया है, जिसमें यह लिखा हो कि हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे. हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे."

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार (10 अक्टूबर) को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से ही हिरासत में ले लिया था. इसके बाद उन्हें रविवार सुबह सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें पर्सनल बॉन्ड पर रिहाई मिली.

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दादी के निधन के बाद महाराष्ट्र पहुंचे अभिजीत दीपके

दिल्ली में सीजेपी ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट का कॉल दिया था. इस प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे सीजेपी नेताओं को रास्ते से ही हिरासत में ले लिया गया. जिससे कुछ हद प्रदर्शन नहीं हो पाया. हालांकि लेफ्ट के कई संगठनों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने प्रदर्शन जारी रखा.

इस बीच अभिजीत दीपके की दादी के निधन की खबर आई. इससे लगा कि अभिजीत दीपके प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान करेंगे और अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. पुलिस ने बताया कि दीपके को निधन की जानकारी दे दी गई, लेकिन सीजेपी नेताओं ने इस बात से इनकार किया. 

फिलहाल दीपके अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चले गए हैं. इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया है. साथ ही कोर्ट द्वारा समझौता कि खबरों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. कहा जा रहा था कि कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ छोड़ा है लेकिन दीपके ने इसको खारिज कर दिया. दीपके का कहना है किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया.

जारी रहेगा आंदोलन- आशुतोष रांका

सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब शुरू हुई है. यह प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा. यह सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI NEWS Abhijeet Dipke CJP Protest
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