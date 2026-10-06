ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल बोले, 'मैं वोट चोरी के खिलाफ...'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में सियासी पारा हाई है और विपक्ष हमलावर है. इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फिर सीईसी ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार को घेरा. साथ ही वोटर लिस्ट से असली वोट कटवाकर और फर्जी वोट जुड़वाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया.

उन्होंने एक्स पर कहा, ''जिस तरह से नेशनल लेवल पर सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, पूरा देश अब इकट्ठा हो रहा है. पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी जी जो भी चुनाव जीते, उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि SIR के जरिए असली वोट कटवाकर और फर्जी वोट जुड़वाकर चुनाव जीतते आए हैं.''

पूरा देश एकजुट होकर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है। पिछले कुछ सालों से मोदी जी SIR के जरिए असली वोट कटवाकर और फर्जी वोट जुड़वाकर चुनाव जीतते आए हैं। इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। मैं देश में वोट चोरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन का समर्थन करता हूं। ज्ञानेश कुमार, इस्तीफ़ा दो — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 6, 2026

लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बिल्कुल जनतंत्र के खिलाफ है. उन्होंने कहा, ''इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है. मैं देश में वोट चोरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन का समर्थन करता हूं और ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए.''

यह SIR नहीं, बल्कि बीजेपी का खेल- AAP

दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के 5 सदस्यों को नोटिस जारी किया था. इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा था कि AAP पहले दिन से कह रही है कि यह SIR नहीं, बल्कि बीजेपी का खेल है.

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