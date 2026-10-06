ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRविवेक भगत ने खुद लिखा था कमिश्नर को पत्र, की थी प्रमोशन रोकने की मांग?

विवेक भगत ने खुद लिखा था कमिश्नर को पत्र, की थी प्रमोशन रोकने की मांग?

विवेक भगत ने एडिशनल DCP का चार्ज देने वाले आदेश को होल्ड पर रखने के लिए खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था. उन्होंने लंबित क्राइम ब्रांच जांच का हवाला दिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Oct 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

SDPO कॉनॉट प्लेस विवेक भगत ने कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने अपने संबंध में जारी उस पुराने आदेश को फिलहाल होल्ड पर रखने का अनुरोध किया है, जिसमें उन्हें एडिशनल DCP का ड्यूटी चार्ज दिया गया था.

विवेक भगत ने पत्र में बताया है कि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक जांच लंबित है. इसी लंबित जांच का हवाला देते हुए उन्होंने एडिशनल DCP का चार्ज देने वाले आदेश को फिलहाल रोककर रखने की मांग की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर के 17 प्रदर्शनकार्यों को जमानत, कोर्ट ने DCP से मांगी रिपोर्ट
जंतर-मंतर के 17 प्रदर्शनकार्यों को जमानत, कोर्ट ने DCP से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस ने खारिज किए महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने खारिज किए महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, अब नहीं जाना होगा जेल, मिली जमानत
स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, अब नहीं जाना होगा जेल, मिली जमानत

विवेक भगत ने अपने पत्र में कहा है कि 5 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के तहत उन्हें एडिशनल DCP का ड्यूटी चार्ज दिया गया था. हालांकि, उनके खिलाफ चल रही जांच को देखते हुए उन्होंने इस आदेश को फिलहाल अपने संबंध में होल्ड पर रखने पर सहमति दी है.

ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा

खास बात यह है कि एडिशनल DCP का चार्ज देने वाले आदेश को रोकने की मांग खुद विवेक भगत ने की है. उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि उनके संबंध में जारी इस आदेश को फिलहाल लागू न किया जाए.


विवेक भगत ने खुद लिखा था कमिश्नर को पत्र, की थी प्रमोशन रोकने की मांग?

दिल्ली सरकार भी लगा चुकी है रोक

वहीं, दिल्ली सरकार ने भी ACP विवेक भगत को एडिशनल DCP का चार्ज देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. सरकार अब इस आदेश में बदलाव करके इसे दोबारा जारी करेगी. ऐसे में विवेक भगत को एडिशनल DCP का चार्ज दिए जाने के पुराने आदेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है.

जंतर-मंतर के 17 प्रदर्शनकार्यों को जमानत, कोर्ट ने DCP से मांगी रिपोर्ट

महिला पत्रकार से जुड़े आरोपों को लेकर विवाद

बता दें कि विवेक भगत पर 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन भी चल रहा है. विवेक भगत की ओर से कमिश्नर को लिखे गए पत्र में इसी के साथ-साथ उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में लंबित जांच का भी जिक्र किया गया है.

Published at : 06 Oct 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Vivek Bhagat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर के 17 प्रदर्शनकार्यों को जमानत, कोर्ट ने DCP से मांगी रिपोर्ट
जंतर-मंतर के 17 प्रदर्शनकार्यों को जमानत, कोर्ट ने DCP से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस ने खारिज किए महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने खारिज किए महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, अब नहीं जाना होगा जेल, मिली जमानत
स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, अब नहीं जाना होगा जेल, मिली जमानत
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
बिहार
इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'
इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'
इंडिया
Bypolls Election 2026 Live: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
LIVE: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
बॉलीवुड
अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर की 'रामायण' की टीम पर आरोप- ‘निगेटिव मार्केटिंग की’
'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर कपूर की फिल्म की टीम पर आरोप
क्रिकेट
क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात
क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात
इंडिया
नंदीग्राम में वोटिंग का पहला आंकड़ा, कई जगहों पर धांधली के आरोप
नंदीग्राम में वोटिंग का पहला आंकड़ा, कई जगहों पर धांधली के आरोप
दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
पत्रकारों के लिए दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन, यूजर्स ने लगा दी क्लास
पत्रकारों के लिए दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन, यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget