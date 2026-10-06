विवेक भगत ने खुद लिखा था कमिश्नर को पत्र, की थी प्रमोशन रोकने की मांग?

SDPO कॉनॉट प्लेस विवेक भगत ने कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने अपने संबंध में जारी उस पुराने आदेश को फिलहाल होल्ड पर रखने का अनुरोध किया है, जिसमें उन्हें एडिशनल DCP का ड्यूटी चार्ज दिया गया था.

विवेक भगत ने पत्र में बताया है कि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक जांच लंबित है. इसी लंबित जांच का हवाला देते हुए उन्होंने एडिशनल DCP का चार्ज देने वाले आदेश को फिलहाल रोककर रखने की मांग की है.

विवेक भगत ने अपने पत्र में कहा है कि 5 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के तहत उन्हें एडिशनल DCP का ड्यूटी चार्ज दिया गया था. हालांकि, उनके खिलाफ चल रही जांच को देखते हुए उन्होंने इस आदेश को फिलहाल अपने संबंध में होल्ड पर रखने पर सहमति दी है.

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खास बात यह है कि एडिशनल DCP का चार्ज देने वाले आदेश को रोकने की मांग खुद विवेक भगत ने की है. उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि उनके संबंध में जारी इस आदेश को फिलहाल लागू न किया जाए.





दिल्ली सरकार भी लगा चुकी है रोक

वहीं, दिल्ली सरकार ने भी ACP विवेक भगत को एडिशनल DCP का चार्ज देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. सरकार अब इस आदेश में बदलाव करके इसे दोबारा जारी करेगी. ऐसे में विवेक भगत को एडिशनल DCP का चार्ज दिए जाने के पुराने आदेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है.

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महिला पत्रकार से जुड़े आरोपों को लेकर विवाद

बता दें कि विवेक भगत पर 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन भी चल रहा है. विवेक भगत की ओर से कमिश्नर को लिखे गए पत्र में इसी के साथ-साथ उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में लंबित जांच का भी जिक्र किया गया है.