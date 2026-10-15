अभिजीत दीपके का दावा, 'मैं जहां ठहरा हूं, वहां अंडरकवर कॉप्स...'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया कि वो जहां ठहरे हुए हैं, उसे चारों तरफ अंडरकवर कॉप्स ने घेर रखा है. उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग लगातार उनपर सर्विलांस रखे हुए हैं. एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी उन्हें हर जगह फॉलो कर रही है. अपने एक्स पोस्ट में दीपके ने दावे किए.

दीपके अभी दिल्ली में हैं और 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम पांच बजे 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम का ऐलान किया हुआ है. लेकिन एनडीएमसी ने अपने ताजा फैसले में प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर यानी दो दिनों तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया है.

एनडीएमसी के इस फैसले के बाद अपने एक और एक्स पोस्ट में दीपके ने कहा, "अगर हम 100 जगह अनाउंस करेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी सबी 100 जगह बंद कर देंगे?"

The place I am staying at has been surrounded by undercover cops from all sides. These people are keeping me under constant surveillance. The white scorpio has also been following me everywhere. https://t.co/ImgTR3ZIwQ — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 15, 2026

दिल्ली पुलिस ने की ये अपील

एनडीएमसी की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा पहले से लागू है. पुलिस ने लोगों से वहां एकत्र नहीं होने की अपील की. हालांकि, पुलिस ने कहा कि सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ के दौरान छोटे समूह को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जा सकती है.

दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी डीसीपी नेहा यादव ने गुरुवार शाम कहा कि एनडीएमसी ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा. उन्होंने कहा कि सीजेपी ने लोगों से 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे से सेंट्रल पार्क में एकत्र होने की अपील की है और आम आदमी पार्टी ने भी लोगों और अपने समर्थकों से वहां जुटने की अपील की है.

तिरंगा फहराने के लिए चुनिंदा लोगों को मिल सकती है अनुमति

डीसीपी ने कहा कि कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 के तहत पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस लोगों से ऐसे जमावड़े में शामिल नहीं होने की अपील करती है, जो प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता हो. पुलिस राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को अनुमति दे सकती है.

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