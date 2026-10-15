जामिया के हॉस्टल में खाने पर HC सख्त, छात्रा को हुआ था टाइफाइड, मांगा जवाब

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हॉस्टल में खाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट का कहना है कि हॉस्टल में छात्रों को कैसा खाना मिल रहा है, इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों को गंभीरता से निभानी होगी. खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर लापरवाही नहीं बरती जा सकती. छात्रों से बेहतर पढ़ाई और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद तभी की जा सकती है जब उन्हें अच्छा और साफ-सुथरा खाना मिले.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता पर सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की है. जस्टिस जस्मीत सिंह की कोर्ट 20 वर्षीय छात्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. छात्रा जामिया में बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है. उसका आरोप है कि हॉस्टल की मेस में खराब गुणवत्ता का खाना खाने की वजह से उसे टाइफाइड हो गया. इससे उसकी सेहत के साथ-साथ पढ़ाई भी प्रभावित हुई और वह जरूरी अंक हासिल नहीं कर सकी.

शिकायत के बाद हॉस्टल से निकालने का आरोप

छात्रा ने अदालत को बताया कि हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता को लेकर छात्राओं ने शिकायत उठाई थी और वह भी इस मामले में शामिल थी. इसके बाद उसे नोटिस दिए गए और 25 सितंबर को बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल से निकाल दिया गया. छात्रा ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत से राहत मांगी.

यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से क्या कहा?

जामिया की ओर से अदालत में कहा गया कि हॉस्टल में रहने की सुविधा आगे जारी रखने के लिए कम से कम 55 फीसदी अंक हासिल करना जरूरी है. छात्रा निर्धारित अंक नहीं ला सकी. इसलिए हॉस्टल में उसका रहना आगे जारी नहीं रखा गया.

वहीं छात्रा के वकील ने दलील दी कि विश्वविद्यालय को उसके अंकों की जानकारी पहले से थी इसके बावजूद उसे हॉस्टल में जगह दी गई थी. वकील ने यह भी कहा कि मेस के खाने की खराब गुणवत्ता से छात्रा की सेहत बिगड़ी और उसे टाइफाइड हुआ, जिसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा.

खाने की गुणवत्ता पर नजर रखने का भरोसा

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के वकील ने अदालत को बताया कि मेस का ठेकेदार बदल दिया गया है और अब खाने की गुणवत्ता बनाए रखी जाएगी. उन्होंने भरोसा दिया कि छात्रों से मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारी रोजाना छात्रों के साथ हॉस्टल का खाना खाएंगे ताकि उसकी गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके.

55 फीसदी अंक की शर्त पर कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने माना कि छात्रा 55 फीसदी अंक हासिल नहीं कर सकी है, इसलिए शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी विश्वविद्यालय की दलील को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता. हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि छात्रा के टाइफाइड से पीड़ित होने और मेस के खाने को लेकर लगाए गए आरोपों को देखते हुए विश्वविद्यालय को उसके मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए.

खाली सीट हुई तो छात्रा को फिर मिल सकता है हॉस्टल

अदालत ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि छात्रा की याचिका को उसके आवेदन के तौर पर माना जाए. अगर हॉस्टल में कोई सीट खाली है और अभी किसी को आवंटित नहीं की गई है तो विश्वविद्यालय सहानुभूति के आधार पर छात्रा को दोबारा हॉस्टल देने पर विचार करे. कोर्ट ने इस पर सात दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया.

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