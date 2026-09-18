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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़तारा कोल ब्लॉक पर सियासत तेज, भूपेश बघेल ने CM साय को दिया खुली बहस का चैलेंज

तारा कोल ब्लॉक पर सियासत तेज, भूपेश बघेल ने CM साय को दिया खुली बहस का चैलेंज

छतीसगढ़ में तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर भूपेश बघेल ने सीएम विष्णु देव साय पर हमला किया है. उन्होंने सीएम को डिबेट की चुनोती देकर मामला गर्मा दिया है.

Written By : विनीत पाठक |  Updated at : 18 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम  विष्णु देव साय को डिबेट का खुला चैलेंज किया है. भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने 9 खदानों को नीलामी से बाहर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था.  केंद्र सरकार ने 40 खदानों को डी-लिस्ट किया था.  इसमें से वर्तमान बीजेपी सरकार ने तारा कोल ब्लॉक की नीलामी कर दी. अब सवाल ये है कि आखिर नीलामी से बाहर होने के बाद भी सरकार ने किसके दवाब में आकर तारा कोल ब्लॉक को नीलाम किया. 

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने  हसदेव क्षेत्र की खदानें कांग्रेस शासन काल में आवंटित किए जाने के भाजपा के आरोपों पर कहा कि वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को चैलेंज कर रहे हैं , कि वह डिबेट में आए, और आमने सामने बैठकर मेरे साथ ओपन डिबेट करें.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में जले डेढ़ करोड़ से ज्यादा 'आशीर्वाद के दीये', CM साय ने मनाया PM मोदी का बर्थडे

छत्तीसगढ़ की 9 कोल ब्लॉक्स को नीलामी से बाहर करने का किया था आग्रह 

अंबिकापुर में आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तारा कोल माइंस आवंटित कर दिया गया है. भूपेश ने कहा कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया कि हसदेव क्षेत्र में और खदानों में खनन नहीं किया जाएगा. जिसके बाद भारत सरकार से 9 कॉल ब्लॉक नीलामी से बाहर रखने का हमने पत्र लिखा था. 

भूपेश बघेल ने बताया कि कोल  मिनिस्टर जोशी छत्तीसगढ़ आए तो मेरी मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी हमने आग्रह किया कि था कि यहां घना जंगल है, यहां से कोयला नहीं निकाला जाना चाहिए. यह हसदेव का कैचमेंट एरिया है. हमारा सिंचाई, थर्मल पावर भी  प्रभावित होगा, आदिवासी हटाए जाएंगे.

डी नोटिफाई किया तो फिर कैसे आवत हुई खदान

भूपेश बघेल ने सवाल किया कि भारत सरकार ने खुद 40 खदानों को डी-नोटिफाई किया था.  अब सवाल यह है कि विष्णु देव साय ने दिसंबर 2025 में भारत सरकार को किसके स्वार्थ में , किसी दबाव में पत्र लिखकर कहा कि तारा कोल ब्लॉक की नीलामी की जाए ?

भाजपा के आरोपों पर बघेल ने कहा डिबेट कर लें

कांग्रेस शासन काल में हसदेव की खजाने आवंटित किए जाने के आरोपी को लेकर भूपेश ने कहा कि विष्णु देव साय बैठ जाएं, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री डिबेट कर लेते हैं. भाजपा के तमाम आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री के सामने दूंगा.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
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