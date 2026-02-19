एक्सप्लोरर
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिली छुट्टी
Ramzan 2026: रमजान को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया गया है.
रमजान को लेकर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. रमजान के दौरान सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को निर्धारित समय से एक घण्टे पहले ऑफिस छोड़ने की अनुमति दी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया. ये आदेश शासकीय कार्यालयों के साथ ही अर्ध शासकीय कार्यालयों और निगम मंडलों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा.
छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में चांद दिखने की पुष्टि के बाद गुरुवार (19 फरवरी) से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है. ऐसा माना जाता है कि रमजान इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है, जिसमें मुस्लिम सुमदाय के लोग सुबह से शाम तक रोज रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं.
